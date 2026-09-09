Cartas a Quito / 9 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Al Alcalde de Quito, Gerente EPMMOP y administrador del Parque Metropolitano

No tienen baño, desde siempre, los guardias que brindan seguridad privada a la Empresa Metropolitana de Obras Públicas que administra la Casa de Hacienda, el Ricsitambo y el Parque Metropolitano sector Guanguiltagua, así como tampoco los usuarios del servicio de hipoterapia que se brinda en este espacio controlado por el administrador del Parque, que depende de la Gerencia de la EPMMOP, cuyo directorio lo preside el alcalde de Quito.

No hay este servicio básico para nadie. Una vergüenza. Cuánta indolencia. La policía montada, que ocupa un amplio espacio metros más abajo, no ‘presta’ los baños. Sólo los bomberos, 100 metros más abajo lo hacen. Y nos preguntamos, si el guardia, que no tiene un dispensador de agua ni calefón para tan gélidas noches, necesita hacer del dos, ¿quién cubre su puesto? Tanta inhumanidad. Acaban de poner un nuevo administrador del parque.

Es un trabajo sencillo el conectarse a la red de alcantarillado y de agua potable, adecuar un baño para el guardia, proveer de un dispensador de agua y calefactor en estos tres necesarios puestos de seguridad, así como construir par de baños para el público en general y mejorar la iluminación y de ese modo la seguridad. ¿En esas condiciones permite la empresa privada de seguridad contratada trabajar a sus guardias? ¿Algún empático concejal se ha detenido a pensar en este tema? ¿Hasta cuándo?

Diego Fabián Valdivieso Anda