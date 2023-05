Cartas a Quito / 9 de mayo del 2023

La presa y el arroz de Daule

El Embalse Daule-Peripa con capacidad de 6000 Hm3 ocupa territorios de las provincias: Manabí, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo de los Tsachilas, en verano entrega agua para el arroz principal cultivo de la zona, en invierno normalmente evita la inundación de éste. Sin embargo, periódicamente se producen eventos extraordinarios, sequías prolongadas o abundantes lluvias, provocados por el acople simultaneo de dos fenómenos de diferentes características, el oceánico y el atmosférico (ENSO). Ahora mismo estamos viviendo escenarios similares al fenómeno del Niño, donde los cultivos de: arroz, maíz, cacao y otros están ahogándose en un obeso rio Daule cuyas aguas han cubierto 34000 has, en el tramo entre la presa y la unión con el rio Babahoyo. Se cree que la causa es el incremento de la apertura de las compuertas del desagüe de fondo de la presa, conjetura que debe ser aclarada: 1.- el caudal que sale de la presa y el de la central Marcel Laniado de Wind sumados debe ser mayor a 800 m3/s para que haya inundación aguas abajo, 2.- en caso de haber inundación solo el 35% del área es causado por el embalse, el resto 65% corresponde a caudales no controlados de los ríos: Congo, Puca y Colimes, 3.- las corridas en el modelo hidráulico del manejo de embalses indican la apertura de las compuertas, en verano están cerradas, en invierno depende del caudal de entrada y el nivel del espejo de agua, cuando éste se aproxima a la cota 85,75 msnm, se deben abrir las compuertas incrementando su altura en función de la amenaza, 4.- si las lluvias persisten, el caudal que alimente al embalse aumenta y, el nivel sobrepasa la mencionada cota, es imprescindible incrementar paulatinamente la apertura de las compuertas, para evitar una catástrofe de incalculables consecuencias, pudiendo llegar el agua hasta Guayaquil, ahora mismo están en 1,25 m y descargan 900 m3/s. En fin, la presa Daule Peripa se construyó para: retener el volumen de crecientes de hasta 25 años de retorno, con el fin de controlar las inundaciones en el valle bajo del rio Daule; cuyo embalse almacenará agua para: regar por lo menos 92000 Has, abastecer agua para el consumo humano a las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas, proveer agua para el control de salinidad y, generación eléctrica.

Marco A. Zurita Ríos

Inseguridad e Ingobernabilidad en el Ecuador

Actualmente; el Ecuador se ha convertido en un país con crecientes problemas sociales que aún no han sido resueltos de manera estructural. La inseguridad es el principal escenario negativo que ha usurpado la tranquilidad ciudadana y desde el Gobierno se han tomado ciertas medidas que intentan simplificar las estructuras del crimen organizado y reducir la delincuencia, es así como el 28 de abril; el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador y el Gobierno Central declararon a las organizaciones delictivas como una amenaza terrorista para el Ecuador, ante esta decisión, las Fuerzas Militares tienen la facultad de actuar de forma directa contra los grupos delincuenciales sin necesidad de ser decretado un estado de Excepción. Estas medidas han sido consideradas como correctivas y facultativas como competencia gubernamental para disminuir la creciente ola de violencia que se ha desatado en los últimos meses en el Ecuador. No solamente la inseguridad ha creado un episodio desfavorable para el País ante el mundo, existe un capítulo inmejorable que atenta la libertad y la democracia de una Nación. La disputa política entre el Legislativo y el Ejecutivo han hecho que la estabilidad social se encuentre en entredicho. Actualmente existe un proceso en la Asamblea Nacional que pretende enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, durante todo este tiempo; la inestabilidad política, las mayorías móviles en la Asamblea y la limitada aceptación del Gobierno han sido quiénes conducen los destinos inciertos del país, marcados en la inseguridad y zozobra.

Diego Alexander Enríquez Cadena