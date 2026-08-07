Cartas a Quito / 7 de agosto de 2026

¿Y si el problema del transporte público no fuera solo el pasaje?

Cada vez que se discute el transporte público, la conversación suele concentrarse en una pregunta: ¿cuánto debe pagar el usuario? Pero el problema es más amplio.

El verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre una tarifa accesible, la sostenibilidad económica de los operadores y un servicio de calidad.

Por eso considero necesario plantearnos una pregunta distinta; ¿Cómo financiamos un transporte público de calidad sin trasladar todo el costo al ciudadano? Una alternativa sería estructurar un Contrato de Calidad del Transporte, bajo una premisa sencilla donde la tarifa que paga el usuario y el costo eficiente de prestar el servicio no necesariamente tienen que ser iguales.

Si existe una brecha que deba cubrirse con recursos públicos, esa compensación podría estar vinculada a contratos de desempeño con indicadores verificables de frecuencia, puntualidad, seguridad, mantenimiento, accesibilidad y disponibilidad de unidades.

El operador que cumpla recibe una compensación acorde con su desempeño. El incumplimiento tiene consecuencias. Así, el Estado no simplemente subsidiaría el transporte; pagaría por resultados medibles.

El objetivo es que el ciudadano cuente con un transporte accesible y digno; el operador, con sostenibilidad; y el Estado, con eficiencia y rendición de cuentas. Porque la discusión que Ecuador necesita no debería limitarse a cuánto cuesta el pasaje, sino a qué transporte queremos construir y cómo estamos dispuestos a financiarlo.

Jorge Defaz Novillo