Cartas a Quito / 6 de mayo del 2023

El mundo después de la pandemia y por qué no aprender de Taiwán

La pandemia del Covid 19 nos hizo ver que si todos los habitantes de la tierra teníamos la labor de ayudarnos unos con otros es decir una cooperación entre las naciones independientemente de ideologías políticas así como también la importancia de la digitalización en temas de cuidado de salud.

Como lo ha hecho Taiwán, pueblo comprometido con la promoción de la salud digital, con programas con controles continuos de salud y el mismo hecho de un cambio de la mentalidad de las personas como por ejemplo en la pandemia del COVID 19 mitigando de manera eficaz la propagación de la enfermedad con un sistema eficiente de salud pública con un personal bien capacitado antipandémico, con sistemas óptimos de vigilancia, investigación y análisis epidemiológicos. Concientizando a los taiwaneses para controlar periódicamente su propia salud y de las demás personas. Taiwán También tiene programas de controles de presión arterial, colesterol y niveles altos de azúcar en la sangre que conllevan a enfermedades crónicas al igual apoyando a la lucha mundial contra el Cáncer subsidiando los exámenes de detección del cáncer del cuello uterino y las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

En 1995, Taiwán implantó un sistema de seguro de salud universal. Desde aquel momento el gobierno continua brindando servicios de salud y prevención para todas las enfermedades, controles como: Prenatales, detección de diabetes gestacional, pruebas de anemia y tres exámenes de ultrasonido para así reducir riesgos en embarazo y fomentar la salud materna e infantil.

El objetivo de la OMS es la reducción de un 25% de la mortalidad por cáncer para el año 2025. Pero sigo sin entender por qué Taiwán sigue siendo excluido de la Organización Mundial de Salud (OMS), por qué no se apoya a la inclusión de Taiwán si Taiwán con su experiencia puede aportar mucho para la OMS.

Al mismo tiempo vemos que Taiwán continuamente sigue y seguirá trabajando por la salud en el mundo entero, independientemente que sigue siendo excluido como observador en la Organización Mundial de Salud (OMS). Eso no es para el mundo entero un ejemplo de un pueblo que constantemente lucha por la salud y de las demás personas independientemente de cualquier pensamiento político.

Eduardo Ruales

Presidente enjuiciado

El juicio político que se planea hacia Guillermo Laso, estoy algo preocupado por la noticia puesto que no me parece enjuiciar a nuestro presidente en momentos tan tensos como estos, además de la pandemia también hay que recordar que se está en una situación bastante densa con los indígenas.

Y aunque múltiples autoridades respalden a Guillermo Laso eso no baja el riesgo de que el puesto de presidente se le revoque y los indígenas decidan realizar nuevamente otro paro y esto no solo seria bastante negativo para la economía del país sino que también afectaría radicalmente a la clase pobre, ya que no solo escasearían productos de la Costa en la Sierra y viceversa sino que también podría haber daño a estructuras y monumentos importantes, daños a las ciudades, al medio ambiente y sobre todo múltiples muertos y heridos de ambas partes. Cuando un paro pasa las formas de responder de ambos bandos a las acciones del otro no son ni las mas seguras ni las más pasivas .

Desde mi punto de vista, si el poder legislativo considera necesario enjuiciar a Guillermo Lasso, debería ser en un momento mas adecuado, es decir cuando mejore la comunicación con los grupos indígenas y se resuelvan los derrumbes en Alausí para poder resolver este problema no solo con la mente mas clara sin también para poder tomar la mejor decisión.

Ricardo Naranjo (Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias San Francisco de Quito)

“Aclaración indispensable para la Conaie”

Las organizaciones sociales que se reunieron por varias ocasiones con delegados del Ejecutivo y que llegaron a ponerse de acuerdo en la tramitación de 218 diferentes solicitudes, estarían planteando ahora otras más; sin embargo, la Conaie no tendría interés en ello, mientras no se condonen las deudas de hasta 10.000 dólares, supuestamente, para dar “cumplimiento a lo aprobado en la Ley para el Desarrollo Económico”, lo cual es necesario aclarar para evitar más mentiras de los dirigentes indígenas que se niegan a discutir el tema.

Nadie desconoce las necesidades de los diferentes grupos sociales, pero lo que es poco serio es que se insista en que habrá lugar a más reuniones, “mientras no se respete lo dispuesto en la Ley mencionada”, cuando ella lo que señala en su Art. 196, es la posibilidad de que el Ejecutivo mediante la expedición del Decreto respectivo “podrá disponer” que las entidades financieras del sector público, condonen los créditos de hasta 10.000 dólares “que se consideren irrecuperables”. No dice “deberá disponer” porque en este caso tendrían razón.

Del texto transcrito en la parte pertinente, el Ejecutivo no está obligado a otorgar la condonación solicitada sino solo hasta 3.000 dólares, conforme ya está aprobado, decisión que hay que aclararlo, estaría beneficiando principalmente a todos sus dirigentes, que no serían más de unos pocos a nivel nacional, pues la medida acordada no está favoreciendo a la mayoría, sino exclusivamente a una reducida minoría.

Declarar ante los medios de comunicación que lo que está pidiendo la Conaie no es más que el cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Ley, es demagógico y un engaño. Y no es que no han leído la Ley, sino que con estas artimañas es fácil conseguir ser reelectos.

Iván Escobar Cisneros