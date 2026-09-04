Cartas a Quito / 4 de septiembre de 2026

Marcabelí, una oportunidad para progresar

Las elecciones se avecinan en el cantón Marcabelí, es una oportunidad precisa para cerrar la añeja narrativa de la incompetencia y degeneración política que lleva años arraigada. Un nuevo capítulo de progreso puede ser escrito de la mano de una candidata que en verdad parece interesarse por el pueblo.

Hubo, hay y habrá por siempre una profunda apatía política de parte de los pueblos más pequeños, olvidados en el limbo del desfinanciamiento y la penuria de recursos. En específico, en Marcabelí, perla escondida en El Oro; ha habido años en que el pueblo ha quedado estancado y perdido en la incompetencia de aquellos que confundieron el “servir” con el “aprovechar”, colonizando la gestión con la idea de hacer lo mínimo y lucrar acosta del pueblo.

Véase el diluvio torrencial que acaeció sobre nosotros el año pasado, cuyos estragos siguen sin ser subsanados. Véase las normas y tarifas que, en lugar de incentivar el progreso, son una piedra en el zapato para los emprendedores.

Marc Pardo