Cartas a Quito / 30 de abril del 2023

Que en paz descanse, Santiago Gangotena González (+)

La noche del viernes 21 de abril, recibimos la triste noticia del fallecimiento de un científico: genial, valiente, íntegro, honesto, intachable y, como él mismo lo dijo en su última entrevista concedida a Radio Platinum Fm, desea ser recordado como alguien "buena gente". Y claro que lo era, en abril 2019, conjuntamente con mis amigos de Argentina: Eneas Biglione y María Celsa Rodríguez Mercado (+) organizamos el I Congreso Liberal en Ecuador, con la presencia de destacados expositores de Hispanoamérica. Evento que contó con el decidido apoyo del fundador y ex canciller de la USFQ (+) y de varios amigos: Santiago Gangotena (hijo), Pablo Lucio Paredes y Luis Espinosa Goded, quienes nos facilitaron las instalaciones de la USFQ. Los académicos estamos impactados ante este infausto acontecimiento y exigimos justicia, no está bien que desadaptados buseros haciendo gala de su ignorancia y prepotencia sigan tiñendo de sangre las vías del país.

Que en paz descanse Santiago Gangotena González, que brille para él la luz perpetua, pido a Dios dé consuelo a su atribulada familia.

Pablo Zambrano Pontón

Votos despiertos

Los votos están despiertos. Los ojos están abiertos en permanente vigilia. Los recuerdos hacen balance. Los esfuerzos ya son baldíos y producen muecas de risas y tristezas, a la vez, porque la mayoría de las decisiones ya las han tomado los ciudadanos y ciudadanas, aunque no lo manifiesten públicamente, aunque les pregunten. Sólo falta que cada uno y cada una meta la papeleta que quiera en la urna.

La política debe ser una herramienta indispensable y noble para regular la evolución de las sociedades y dignificar las vidas de hombres y mujeres. También debe ser una ciencia que estudie la íntegra organización de los pueblos, la honesta actividad del gobierno de los estados, el leal desarrollo de su convivencia o a la adecuada regulación de los asuntos públicos. Pero por desgracia siempre ha ido sufriendo unos cambios que parecen devaluar sus raíces más profundas. La política no debe ser un titular, ni unas meras siglas, ni un simple slogan, por muy elaborado y efectivo que parezca. Reducir la política, sin más, al cambio alocado de leyes y posturas, a unas imágenes de partidos o a unos medios y redes de comunicación, afines o enemigos, es una pobreza que encierra riesgos y gran intranquilidad, intentando mover el rumbo de este mundo, que parece más desorientado de la cuenta, que sonríe ante la cámara y llora en la soledad.

La defensa de los más débiles debe ser una prioridad al elaborar cualquier programa de gobierno, igual que el amparo a quienes proporcionan puestos de trabajo o a quienes trabajan y cotizan. Me he pasado la vida trabajando sin parar, como la mayoría de los españoles y españolas, por mi edad, bajo el paraguas protector del espíritu de la transición. Y llevamos años en los que se desprecia ese valor con mayúscula y parece que se cambia por un plato de lentejas de votos y pactos electorales inspirados en todo el mundo, al parecer, por el viejo manual de un frío contrincante de occidente que viene del este. Por tanto, España junto con Europa, deberían ser en su mejor versión, y tienen que ser, esos pulmones que permitan respirar valores como la justicia, la libertad y la imparcialidad, palabras elevadas secuestradas por este festival de sensacionalismos que, a todos, nos está intentando llevar por delante. ¿No les parece a los amables lectores y lectoras?

Antonio Alaminos López

Ayer pobre Metro, ahora pobre Quito

El Metro de Quito, nació prematuro sin planificación, se desarrolló en forma irregular al gusto de técnicos extranjeros que le formaron para sus fines, llegó a la madurez y no puede trabajar, está postrado. Sufre una enfermedad crónica, incompetencia de sus administradores que desorientados improvisan sus decisiones, dicen y se desdicen sobre la entrada en operación comercial, la última oferta fue para marzo de 2023, incumplieron otra vez; para justificar, el Gerente de la EPMMQ ensaya una nueva mentira, dice, que por la envergadura e importancia del proyecto es necesario hacer inducción publica también en el sistema de recaudo, razón por la cual, los trenes no rodarán sino hasta fines del 2023 (otro cuento chino). Las verdaderas causas para que el Metro de Quito no entre en servicio comercial son: No hay entrega oficial del constructor al Municipio, menos de éste al operador internacional, el sistema de recaudo todavía no está listo; no hay sistema de seguridad dentro del túnel; el personal para la fiscalización no está completo; no saben cómo articular las unidades de superficie y el tren subterráneo, sus propuestas no son viables. Pobre Metro de Quito

En momentos donde el tráfico de la ciudad ha colapsado y, la entrada en servicio del Metro de Quito es urgente, la actitud poco seria de las autoridades municipales, ofende vilmente a la Capital del Ecuador, han rebasado el límite del engaño, roza el filo de la estafa, por más de una decena de veces los gerentes de la EPMMQ han hecho anuncios mentirosos, cuatro alcaldes se han burlado de la ciudad. A esta afrenta hay que sumar los millones de dólares que Quito injustamente tiene que pagar por la inactividad comercial de los trenes durante más de dos años y más de tres meses al operador internacional (incapacidad administrativa), sin contar con los altos sueldos de los asesores españoles que le han hecho un flaco favor al Metro y a Quito. Pobre ciudad de Quito.

Marco A. Zurita Ríos