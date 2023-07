Cartas a Quito / 3 de julio del 2023

La Consulta entre Cambio y seguir igual

El próximo 20 de agosto, en medio de una nueva elección presidencial, los ecuatorianos tendremos la insólita oportunidad de decidir sobre un tema estructuralmente importante para nuestro futuro. Contestar la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”. Respuesta a esta pregunta que marca una decisión de particular trascendencia. Por un lado, están los defensores del medio ambiente, la biodiversidad y a los pueblos no contactados. Y, por el otro, están quienes piensan en los ingresos que dejará de percibir el Estado por la no explotación del petróleo en la zona; la seguridad jurídica, y el empleo que genera toda la cadena productiva. Adicionalmente a estas 2 posiciones, también existe una tercera posición, con la que me identifico, y estoy seguro que muchos ecuatorianos también. Es evidente, público y notorio, que la frase acuñada por los militares en 1972, SEMBREMOS PETROLEO, 50 años después, lo único que se ha sembrado con el Petróleo es Subdesarrollo y pobreza; enmarcando la triste realidad de un modelo petrolero que ha servido para empobrecer más a un Ecuador, cuya Ingreso Per cápita es de menos USD5000 x habitante. Uno de los más bajos del planeta. Lo que nos coloca en el tercio mas pobre del Mundo, a la par de países africanos y Haití.

Es una oportunidad de repensar un nuevo modelo de desarrollo, que posibilite la construcción de un Ecuador mas justo y prospero; alineado con los nuevos entornos globales de donde el Ecuador siempre ha estado excluido. Un nuevo Ecuador, donde el modelo conservacionista y Social, deje atrás al modelo extractivista del siglo anterior; y podamos construir un eje de desarrollo, basado en la Conservación, la reconstrucción Social y las buenas prácticas ambientales. Ha llegado la hora de reconstruir ese Ecuador que siempre hemos querido, con el que siempre hemos soñado. Es hora de votar por un nuevo futuro, un nuevo País. Si funcionará el nuevo modelo, No lo sabemos con certeza, pero si esta claro que el actual modelo no sirve, esta caduco, y solo nos trae tristeza y subdesarrollo. Lo peor que podríamos hacer es votar por que sigamos igual. Ante eso, en la consulta votare por el SI.

David Dávalos Alfaro

“Algunas candidaturas tienen sus secretos”

Ciertas investigadoras políticas nos hacen conocer de los apoyos “entre bambalinas” de los diferentes candidatos a la Presidencia, sea porque no les conviene a ellos informar o porque obedece, tal estrategia, a supuestas ventajas de campaña. Veamos algunas novedades:

Primero ninguna de las tiendas actuales, recuerdan o quieren recordar los nombres de sus progenitores políticos, por entender que no les fortalecería en nada. Así, por ejemplo, de CFP, DP, PRE, PUR, están actualmente totalmente olvidados y lo que es más triste, pocas personas se acuerdan que tales partidos llegaron a la Presidencia por votación popular.

En el orden actual, conocemos que el partido de un primo de Lenín Moreno es el que apoya la candidatura del Alvarito Jr., pese a los eventuales enredos de esa familia con la Fiscalía, por lo que hay que entender que tal apoyo no sería gratuito y algo deben buscar.

El nombre de Otto tendría en cambio el respaldo del partido “Avanza”, al cual estaba ligado Ramiro Gonzales quien por las responsabilidades penales establecidas en su contra, está fuera del País, entiendo como refugiado político.

Yaku contaría con el apoyo de Larrea uno de los exministros de Correa, lo que le quitaría transparencia política al convertirle en un “caballo de Troya”, al no poder ser el expresidente, directamente el candidato.

Villavicencio es un buen aspirante, tiene el apoyo de la exministra María Paula Romo y es un luchador perseverante contra la corrupción, lo que le habría creado muchos enemigos de “cuello blanco”, olvidando que el que no respeta la ley, tiene que pagar su culpa.

Topic, en mi modesta opinión, es un pretendiente que preocupa, no tanto por su eventual experiencia militar, sino principalmente por su calidad de “mercenario”, partiendo del hecho de que esa es una persona que trabaja “no por patriotismo” sino por un obscuro interés, el cual llevado a nivel de la primera autoridad del País presenta muchas interrogantes.

Hervas creo que está participando “por capricho”, porque para su inscripción algún partido no le habría ofrecido su apoyo, lo que le habría obligado a buscarlo en otros espacios, para demostrar que si tiene respaldo.

De los otros candidatos no comento nada por falta de espacio.

Iván Escobar Cisneros

La asertividad

La asertividad se dice que es la aptitud para hablar y actuar de manera que se pueda conseguir de forma natural una respuesta atenta y positiva de los demás.

La asertividad es el punto medio entre los dos extremos de la comunicación entre las personas: de la agresividad temeraria y de la pasividad derrotista, es decir en nuestras relaciones humanas cuando nos comunicamos debemos tener un trato equilibrado y ecuánime; no podemos, por lo tanto, reaccionar con agresividad ante a lo mejor algún comentario que no nos haya gustado y tampoco estar siempre en una actitud pasiva y quedarnos impasibles ante la injusticia y muchas veces sobre actitudes abusivas de la gente que circunda a nuestro alrededor.

La asertividad puede convertirse en un antídoto para vencer el miedo, la timidez, la pasividad e incluso la ira, pues todas ellas son emociones que están arraigadas en nuestro ser y afloran en todo momento y si son de carácter negativo hay que seguir descartándolas y más bien llenarnos de aquellas actitudes que sean positivas y amables y sean asideros de paz y de transmisión de buenas vibraciones a quienes nos rodean.

La asertividad puede ayudarnos a conseguir tener a nuestra disposición mejores habilidades que pueden ser útiles para tratar con las personas y lograr que nos respeten y nos admiren, pues pueden sentirse estimuladas y ansiosas de compartir experiencias y lograr una mejor comunicación de mutuos deseos y aspiraciones.

Hoy en día que la gente se ha encerrado y no quiere abrirse, ni comunicarse con nadie, pues se ha individualizado tanto, que ya no le importa para nada lo que ocurre a su alrededor, por lo que es una buena oportunidad de lograr convertirnos en personas asertivas, que tratemos de llegar al resto con consejos, sugerencias y una ayuda incondicional en todo momento y vamos a lograr con esto, conseguir un reconocimiento de amistad y de beneplácito y motivarles a que salgan de esa burbuja de individualidad.

Tratemos por lo tanto de comenzar a ser más asertivos en nuestras vidas y lograremos vivir así más confortables, con una mejor actitud hacia el resto e irradiaremos paz y alegría y sobre todo transmitiremos mucho amor.

Abraham Lincoln dijo: “Cuando me preparo para hablar a la gente, paso dos tercios del tiempo pensando qué quieren oír y un tercio pensando qué quiero decir”.

Hernán Patricio Orcés Salvador