Eliminación de los subsidios

Voy nuevamente a referirme a un tema tan delicado, que a muchos gobiernos, por haber tratado de hacerlo, ha provocado una explosión social y hasta su caída. Pero quizá no se protegió a quienes les afectaría, como son los que viven de lo que logran diariamente, desprotegidos por la seguridad social y no cuenta con un ingreso seguro y permanente.

Diferente de aquellos que tienen trabajo si están asegurados y tienen los beneficios de protección social, salario fijo y, por lo tanto, en capacidad de cubrir el costo real de un cilindro de gas, del precio de la gasolina, del diesel

Sí compramos, sin protestar, un bidón de agua a USD. 2.50 y hasta en USD, 3,00 dólares y, dependiendo del número de miembros de la familia, semanalmente, son dos a tres (o sea mínimo USD 20 dólares mensuales en agua) y se lo paga con toda tranquilidad.- Porque un cilindro de gas que (precio oficial de USD. 1,60) y dura hasta un mes en familia pequeña y en realidad tiene un costo de producción e importación alto. El Estado lo subsidia porque supuestamente es de consumo masivo. Lo que significa que, de los pocos recursos que le ingresan al Estado, una gran parte sirve para cubrir el costo real del cilindro de gas, del diesel, de la gasolina, que se subsidia. Cuando estos valores pueden servir para hacer escuelas, hospitales, y tantos otros servicios. Esto provoca que unos cuantos contrabandistas se hagan ricos y para que empresarios, restaurantes utilicen gas doméstico en vez de utilizar el gas industrial.

Pues bien, un amigo me decía si es tan fácil el aumento del precio del gas: para la gente de escasos recursos económicos, con el no pago de la planilla de energía eléctrica. Y el subsidio al diesel que ocupan las empresas, para que sigan produciendo con normalidad y no se afecte a su producción y evitar el aumento del precio de los productos, se les conceda un crédito a bajo interés, para que se cambie a un sistema a través de energía eléctrica renovable, Y para el transporte que utiliza el diesel o gasolina, así mismo buscar el cambio del sistema de transmisión con motores eléctricos, haciendo una renovación del parque automotor, con la exoneración de los impuestos.

Por decir mi pensamiento. Ahora habrá que buscar consensos que permita la aceptación de la ciudadanía y se evite el pago de subsidios que nos ha perjudicado por muchos años y ha detenido el desarrollo del pais..

Otro tema es el Bono de la pobreza, que en muchos casos se justifica, pero que ha servido de botín político para darlo a gente que les sea fiel a los gobiernos de turno y no para aquellos que sí lo merecen. Crear sistema para que se emprenda en actividades productivas que les permita una valoración e ingresos con base en sus habilidades

Debe eliminarse lo que la constitución establece por ley: mantener las asignaciones a los municipios y prefecturas, porque para lo único que han servido ha sido para que los prefectos, alcaldes los manejen a su libre albedrío, con el visto bueno de funcionarios de Contraloría. Si un pueblo o ciudad nombra a sus representantes municipales o provinciales, es porque saben cómo lograr el desarrollo y el bienestar de sus pueblos y de su provincia. Los recursos de todos los ecuatorianos, el Estado hacer las grandes obras que les permita, a todas las provincias recibir, la realización de obras de mayor envergadura y de calidad, para que duren y permanezcan en buenas condiciones con el tiempo y a un precio de construcción justo y real.

No se puede seguir manteniendo el sistema de dar asignaciones a las provincias, cantones y no se justifique con obras y sirvan malgastar en traer artistas para entretener al pueblo y gastar en cosas improductivas.- Supuestamente todas estas autoridades ofrecen cambiar la realidad de nuestros pueblos y lo único que hacen es cambiar de estilo de vida de él y demás que lo acompañan.

Única forma de salir de la dependencia de los créditos externos, del endeudamiento y de la malversación de los pocos recursos con que cuenta el país. Entonces tendríamos más centros educativos, una mejor asistencia de salud, fuentes de trabajo y mejores ingresos y menos pobreza. Pero como dijo eso, solo depende de nuestra compresión en el análisis de la situación en la que nos encontramos.- Nos dejaron las arcas vacías y endeudados, Todo cambio, todo sacrificio es duro, pero si es para bien debemos hacer frente para salir adelante.

Lionel Efraín Romero Reyes