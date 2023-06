Cartas a Quito / 29 de junio del 2023

El control interno para prevenir la corrupción (II)

Los objetivos establecidos en los principios del Componente Ambiente de Control relacionados con la planificación, y particularmente con los procesos gobernantes, misionales, de apoyo y de control, son los insumos para desarrollar los componentes Evaluación de los Riesgos y Actividades de Control.

La identificación, análisis, evaluación y respuesta a los riesgos, internos y externos, que puedan afectar el logro de los objetivos, deben incluir el riesgo al fraude como la contratación pública, y a los cambios. Los riesgos externos pueden ser políticos, sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, sobre los que la administración no tiene injerencia directa para su mitigación, pero debe estar informada para establecer estrategias y tomar acciones oportunas. Los riesgos internos más comunes se refieren al personal en cuanto a su aptitud y actitud; la organización y sus procesos; los recursos e infraestructura; y la tecnología, cuya evaluación debe documentarse en matrices y otros medios.

La gestión de los riesgos no es un fin. Es el medio más eficiente para que las autoridades, directivos y el personal especializado de cada fase de los procesos establezcan controles, preferentemente automatizados con las respectivas seguridades y respaldos necesarios, para mitigar los riesgos. Los controles se establecen a través de políticas, normativas, procedimientos y otras disposiciones, que deben asegurar una adecuada relación de costo y beneficio.

El cuartocomponente, Información y Comunicación, dispone que todos los productos de implementación del control interno, que supera lo poco que exigen las leyes de transparencia y acceso a la información pública, sean difundidos dentro y fuera de las instituciones, utilizando recursos tecnológicos que permitan el acceso en línea, para facilitar el control gubernamental y la auditoría social.

El quinto y último componente, Supervisión, obliga a las autoridades y directivos vigilar el cumplimiento de los controles establecidos, mediante evaluaciones continuas cuyos resultados deben ser difundidos como manda el componente anterior, para que se adopten con oportunidad las acciones correctivas. Los resultados de las evaluaciones deben formar parte de la rendición de cuentas institucionales.

La Contraloría y la ciudadanía deben vigilar que las autoridades implementen el control interno institucional y rindan cuentas de su funcionamiento para que haya ética, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente en la gestión pública.

Mario Andrade Trujillo

Ser Presidente!!!

Ahora y en el pasado todo ciudadano(a) que quiere aspirar al sillón Presidencial, debería presentar un minimo de Requisitos para ponerse en el camino a primer Magistrado. No solo de títulos debería adornarse, sino de conocimiento sobre la realidad del país en todos los ámbitos, sea un hombre pulcro, un líder que todos quieran seguir, pero sobre todo un conocedor de los temas que mas aquejan al Ecuador. Viendo el cuadro de candidatos, los electores se preguntan, sabran ellos como resolver los problemas que hay?, Los candidatos harian alguna vez? una investigación o publicado un libro sobre desarrollo, ambiente, planificación, administración, política pura, habran los candidatos estado en trabajos con la comunidad?, habran trabajado por la dotación de empleo?, habran generado el crecimiento económico?,. Pero mas que lo dicho, sabran a lo que se meten, con solo tener un titulo que no es suficiente, sino haber investigado o saber a profundidad, los 10 Mandamientos-obstaculos que el país tiene para que pueda mejorar sustancialmente su desarrollo en varios campos, como : 1. Por el Invisible impacto de la mala Cultura ecuatoriana que esta afectando en todos los campos de la vida cuotidiana. 2. Por el impacto en casi todo que pone el narcotráfico.. 3. Por la Corrupcion esta incrustada en todos los niveles y campos de la vida nacional. 4. Por el demasiado numero de partidos políticos, cada uno por su lado que impide abordar y solucionar los problemas de todos, 5. Por el impacto del Cambio climático que afecta a varios campos entre ellos a la salud, economia, alimentación, agricultura, y tener un clima saludable no con extremos en temperatura, demasiadas lluvias, sequias, etc etc, 6. Por la Plurietnia o grupos humanos que hay no nos ponemos de acuerdo para evitar conflictos. 7. El Ecuador debe hacer valer lo que hace y piensa, para ello es necesario promocionar un Nacionalismo Ecuatoriano. 8. Por el escaso nivel de Investigacion que hay en el país, cosa que hay que fomentar y formar científicos que asesoren todos los campos y niveles. 9. Todas las actividades del hombre ecuatoriano deben ser hechas con técnica y ciencia en la mano, con inversión extranjera y nacional para crear empleos y generar riqueza, están de acuerdo señores candidatos?. 10. Si los candidatos luego de leer este editorial, sienten que ser Presidente se viene difícil, deben reflexionar para que me meto en esto. Los científicos que hay en el país, debemos tomar las riendas y rumbo del país, porque nosotros sabemos que y como hay que hacer, lo que se debe hacer.

Carlos Puga Valencia

El valor de la honorabilidad

Qué importante en el transcurso de la vida practicar la honorabilidad y hacer válida aquella herencia de los padres que se preocuparon de inculcar en sus hijos ese principio, cuando con su ejemplo dieron muestras de qué el mejor camino a seguir siempre iba a ser el que correspondía a un comportamiento correcto, para que durante todo el recorrido de sus vidas, siempre brille esa aureola de lo que significa la honorabilidad.

Se dice que la honorabilidad tiene que ver con honradez, decencia, probidad, respetabilidad, integridad, nobleza, dignidad, pundonor. Qué difícil en los momentos actuales encontrar personas que reúnan esas cualidades, principalmente ahora en elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y provinciales, siendo que para acceder a esas dignidades para quienes participen como candidatos, debería exigírseles que demuestren gozar de una trayectoria de honorabilidad probada, en su recorrido por los distintos puestos que formen parte de su perfil profesional y académico.

No podemos descartar que la naturaleza humana es proclive a desviarse de sus senderos correctos, cuando a lo mejor producto de las circunstancias, durante el desempeño de quizás una alta función en el sector público o privado, puede degenerar y dañar a las personas, por su ansia de predominio sobre el resto, pero si una persona que llega a estar en una posición así y se mantiene con su formación ética de valores y principios básicos de su formación de vida, va a considerar sin lugar a dudas, que lo mejor en su desempeño será dejar un recuerdo grato al terminar sus funciones de muestras fehacientes de su intachable honorabilidad.

Esperemos que los resultados que se produzcan después de las elecciones, determinen que quienes han accedido a esos puestos, hayan sido catalogados principalmente por haber demostrado su honorabilidad y que ya en el ejercicio de sus funciones, continúen por ese sendero de pulcritud y decencia, que realmente nos enorgullezca por haberlos elegido como los mejores, trátese de hombres o mujeres, sin distinción alguna y que merezcan realmente que cuando nos dirijamos a ellos los digamos como lo que corresponde a esas altas dignidades honorables presidentes, vicepresidentes o asambleístas, por supuesto enmarcados en su calidad de hombres o mujeres.

Hernán Patricio Orcés Salvador