Cartas a Quito / 25 de julio de 2026

El poder transformador de la gratitud

Hay palabras que, por sencillas que parezcan, poseen la capacidad de cambiar una vida. Entre ellas, quizá ninguna sea tan poderosa como “gracias”. No se trata únicamente de una expresión de cortesía, sino de una manifestación de humildad, reconocimiento y nobleza que revela la calidad humana de quien la pronuncia con sinceridad.

Vivimos en una sociedad donde la prisa se ha convertido en una forma de existencia. Corremos detrás de objetivos personales, acumulamos responsabilidades y buscamos nuevos desafíos, pero con demasiada frecuencia olvidamos reconocer a quienes hicieron posible nuestro recorrido. Padres, madres, maestros, amigos, compañeros de trabajo y personas que aparecieron en momentos decisivos suelen quedar relegados al silencio de nuestra memoria, cuando en realidad forman parte esencial de nuestra historia.

No es casual que el filósofo, jurista y orador romano Marco Tulio Cicerón afirmara que “la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás”. En esa breve reflexión se encuentra condensada una profunda enseñanza sobre la condición humana. Quien aprende a agradecer también aprende a valorar, a respetar y a comprender que ningún éxito es fruto exclusivo del esfuerzo individual.

La gratitud nos invita a reconocer que toda existencia está entrelazada con la generosidad de otros. Nadie construye su destino completamente solo. Cada oportunidad, cada enseñanza y cada experiencia recibida deja una huella que merece ser recordada con aprecio y reconocimiento. Precisamente por ello, la gratitud fortalece la justicia, porque enseña a reconocer los méritos ajenos; alimenta la generosidad, porque impulsa a compartir; fortalece la lealtad, porque honra la confianza recibida; y consolida el respeto como principio esencial de la convivencia.

En el ejercicio de las profesiones ocurre exactamente lo mismo. El médico agradece la confianza de sus pacientes; el maestro reconoce el privilegio de formar nuevas generaciones; el agricultor comprende el valor de la tierra que cultiva; el servidor público entiende que su función existe para servir a la ciudadanía y no para servirse de ella; y el abogado sabe que cada persona que deposita un conflicto en sus manos entrega también una parte de su esperanza en la justicia.

La gratitud también constituye un acto de inteligencia emocional. Nos libera del orgullo, nos aleja de la soberbia y nos recuerda que la verdadera grandeza no consiste en exhibir lo alcanzado, sino en reconocer el camino recorrido junto a quienes estuvieron presentes en los momentos más importantes de nuestra vida.

En un tiempo en que las redes sociales multiplican las opiniones y las críticas, pero pocas veces resaltan el reconocimiento sincero, recuperar la cultura del agradecimiento representa un desafío ético y social. Una sociedad agradecida es más solidaria, más respetuosa y más consciente de que el progreso colectivo siempre nace de la cooperación y no del individualismo.

Quizá por ello la enseñanza de Cicerón continúa iluminando nuestro presente. La gratitud no pertenece al pasado ni constituye una simple norma de buena educación. Es una virtud permanente que fortalece el carácter, ennoblece el espíritu y nos recuerda que la verdadera riqueza de una persona no se mide por los bienes que acumula, sino por la capacidad de reconocer, con humildad y generosidad, el bien recibido de los demás.

Agradecer no cambia el pasado, pero transforma el presente y abre el camino hacia un futuro donde la justicia, la solidaridad y el respeto puedan florecer como los pilares de una sociedad verdaderamente humana.

Elio Roberto Ortega Icaza