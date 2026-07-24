Cartas a Quito / 24 de julio de 2026

¿Cualquiera es candidato?

Lastimosamente la respuesta a esta pregunta es positiva no solo en nuestro país, sino en la inmensa mayoría de los estados cuyo régimen es democrático, basándose en el principio universal de elegir y ser elegido, lo cual, peligrosamente nos lleva asumir como cierto el pronunciamiento de las mayorías que, son presa fácil del populismo viral, las ofertas alegres, la economía de la atención, la reducción del miedo sin certeza, el ahorro de energía sin obligaciones y el aumento del placer sin esfuerzo alguno.

Realidad sin precedentes en tiempos de la IA con un antecedente inmediato en las app cuya finalidad es captar la atención y activar el algoritmo de aquello que nos distrae o interesa.

Herramientas tecnológicas contemporáneas que están al servicio de todos pero que, definitivamente no todos están dispuestos a filtrar su programación, uso y objetivo con ética, orden y prudencia, léase relaciones populistas, marketing politiquero e imagen artificial generada por la IA y una serie de prompts para mostrarnos a cualquiera como un experto, experimentado y autosuficiente candidato para todo y a prueba de todo.

¡CUIDADO!, ecuatoriano, así como el amable lector habitante de este hermoso país, no te vuelvas a entregar a los cantos de sirena hace rato preparados con la única finalidad de llevarte al fondo de un mar de confusión, cuentos, chismes y mentiras.

Pues, para cada candidato se requiere estimado lector que exijas los antecedentes, no solo judiciales, cuya búsqueda la puedes hacer en https://www.funcionjudicial.gob.ec/ también preguntante ¿De qué vive? ¿Cuál es su ocupación o profesión? ¿Cómo llego adquirir casas, carros, oficinas, etc…? ¿Cuál es su distracción? ¿Está haciendo inversión para recuperar? ¿Quiere llegar para darle trabajo a sus conocidos, aduladores y amigos?

¿Piensa en dar contratos públicos a dedo a una tracalada de improvisados o aparecidos inversores de su campaña? ¿Cuál es su experiencia tanto en la vida privada cómo en la pública? ¿Paga impuestos, obligaciones y demás tributos como tú? ¿Cuál su proyecto en la vida política o se trata novelería politiquera para figurear?, así es, esto y más debes conocer de quien, te pedirá hasta el cansancio tu voto para las elecciones. Así las cosas, te pido digno lector frenes a raya este abuso electoralista, ejerciendo tu votación con preocupación y responsabilidad real de mejores días para el Ecuador.

Rogelio Fernando Valencia Alcívar