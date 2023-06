Cartas a Quito / 21 de junio del 2023

Compromiso con las causas del país

En el emblemático Colegio Bernardo Valdivieso, con tres siglos de existencia en la ciudad de Loja, se han formado hombres de bien, muchos de ellos ilustres por sus méritos en el desempeño público en el ámbito local y nacional.

Los jóvenes estudiantes que han pasado por sus aulas, rebeldes de espíritu, han hecho de la libertad y la justicia sus causas, lo cual les ha merecido el reconocimiento de sus conciudadanos; algo similar sucede con importantes colegios del país, como el Mejía, en Quito; el Vicente Rocafuerte, en Guayaquil; el Benigno Malo, en Cuenca, por nombrar algunos.

El 6 de marzo de 1970 marcó un hito en la historia del país, pues ese día partió desde Loja “La Posta de la Lojanidad”, integrada por sesenta valerosos estudiantes del Bernardo Valdivieso, realizando el recorrido -a pie- de setecientos sesenta kilómetros, durante seis largos días hasta llegar a Quito, al mismísimo Palacio de Carondelet, para entregar en manos del presidente Velasco Ibarra un pliego de peticiones con las más urgentes demandas de la provincia de Loja. Fue un evento inédito en ese entonces.

Con ese perdurable ímpetu, en estos días, un grupo importante de ex Bernardinos, se encuentra realizando una convocatoria masiva a las diferentes generaciones de los miles de exalumnos, en el país y en el extranjero, para emprender una cruzada patriótica con el propósito de demostrar mediante el voto consciente en las elecciones de agosto próximo, el compromiso irrestricto con las causas del país y el bienestar de los ecuatorianos, que lidera el candidato Fernando Villavicencio. Es hora de liberarse para siempre de las mafias políticas y narcodelictivas.

Leonardo Cueva Piedra

Contaminación de las petroleras al medio ambiente

La consulta a los ciudadanos respecto a la explotación de petróleo en el Yasuny, creo que obtendrá el apoyo de la mayoría para que se suspendan las operaciones en dicha zona, lo cual tendría un amplio respaldo que no conviene a la mayoría, pero defiende los intereses de los habitantes de la amazonía, en función de los siguientes razonamientos:

*Los pedidos de las comunidades asentadas en dicho lugar, nunca han sido atendidos ni por las empresas petroleras, ni por Petroecuador, pese a que las demandas insistentemente planteadas no son más que las inversiones “básicas” pues, en más de 30 años, según lo señalan los defensores de la zona, hasta ahora no tienen agua potable, peor alcantarillado; tampoco un centro básico de atención médica; y, peor una escuela medianamente equipada, no una del milenio como se han construido en varias comarcas.

*Los recursos económicos que generan la zona, no son invertidos en ella sino en Quito, porque supuestamente ahí es donde se toman las decisiones y ello crea un explicable reclamo al sentirse desplazados en forma permanente, pese al monto de los ingresos que genera la explotación petrolera. Y ahí radica el apoyo de diferentes grupos sociales con el que cuentan, porque es una aberración sostener que su aprovechamiento no contamina el medio ambiente.

*La explicación más fácil para demostrar lo contrario, es recordar que para producir un barril de petróleo se requiere inyectar de 7 a 8 barriles de agua, la cual mesclada con residuos es desalojada a los ríos de la zona, volviendo al fluido insalubre y no apto, ni para el riego agrícola, peor para el consumo humano, por cuya razón sus colonos vienen siendo afectados en su salud, peor todavía por no contar con la asistencia médica necesaria.

*A esta suma de factores, hay que añadir: la posición soñadora y lenta de Petroecuador que estando conectado directamente al sector petrolero nada ha hecho por demostrar el enorme sacrificio que representa para el País el dejar de explotar en el parque Yasuny, menospreciando la pérdida de más de US$. 1.200 millones anuales en un País que tiene muchas necesidades represadas.

*A más de ello hay que sumar la “inoportuna fecha de la consulta” por ahorrar US$. 40 milones, cuando lo lógico hubiera sido hacerla en fecha independiente a la nominación de nuevas autoridades y asambleístas, porque si van a llegar los ciudadanos poco informados a votar respecto de los candidatos a la Presidencia de la República, creo que en el caso del Yasuny la mayor parte de la población nada sabe al respecto.

Iván Escobar Cisneros