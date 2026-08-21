Cartas a Quito / 21 de agosto de 2026

¿Por qué bajaron los puntajes?

Nadie esperaba que los bajos puntajes en el examen de ingreso a una Universidad en Ambato desataran una ola de inconformidad de estudiantes y padres de familia. El promedio de notas fue de tan solo 566 puntos y solo 200 aspirantes registraron notas de 900 sobre 1000 puntos.

Este fenómeno de bajos puntajes registrados en la institución de educación superior se debe al cambio del modelo de evaluación, de conocimientos generales a específicos. Los contenidos varían de acuerdo con el área de conocimientos, como: ingeniería, salud, negocios y humanidades, así como asignaturas específicas y de formación integral y el idioma inglés.

Más aún se profundiza esta problemática con la mala calidad de educación media, aunque no es novedad este fenómeno en nuestro país. El colegio desde hace rato dejó de ser el templo del saber, donde se aprendieron las bases de matemática, física, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, entre otras.

Pero esta realidad cambió con la desaparición del bachillerato por especialidades, donde por lo menos los estudiantes adquirían conocimientos específicos que les servirían de base para el acceso a la universidad. Con la implementación del bachillerato general con más desaciertos que aciertos, se están observando sus consecuencias sin avizorar cambios profundos.

El sistema nacional de educación necesita urgentemente de reformas integrales, como revisar el currículo, volver a poner énfasis en especialidades. Así, como es indispensable establecer el equilibrio entre los derechos y deberes de estudiantes, padres de familia y docentes, recuperando el respeto a los profesores y sobre todo la responsabilidad académica.

Como docente, exhorto al Ministerio de Educación a reformar integralmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) a través de la Asamblea Nacional y que, junto a actores de la educación, acuerden un nuevo modelo educativo, que constituye un área prioritaria de la política pública.

Roberto Camana-Fiallos