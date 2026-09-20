Cartas a Quito / 20 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Esta tierra nos ha dado tanto y la gente merece más

Apreciado lector, hemos regresado luego de una pausa de profunda reflexión. ¿Qué mejor tema para regresar que una oda a nuestra gente? No importa si usted vive en la capital, si mientras lee esto transita la rápida vida en la Perla del Pacífico o si divaga existencialmente bajo un clima amazónico. En un país lleno de absurdas divisiones pasionales, es oportuno dar un paso lento pero seguro hacia los acuerdos.

Usted y yo no solo podemos, sino que debemos coincidir en esta premisa, el primer acuerdo sustancial: «Esta tierra nos ha dado tanto». Ahí justamente donde se encuentre, levante la mirada al cielo o mire a su entorno, sea un paisaje rural o urbano, en lo más alto de un monte o un edificio, cerca del mar o desde un río: vivimos en una tierra en donde el Creador hizo su mayor esfuerzo; busque la belleza sublime y la va a encontrar. Tenemos la primera coincidencia.

Ahora vamos por la segunda: haga introspección, piense en su familia, en su círculo de confianza, en ese esfuerzo diario que se manifiesta en las actividades cotidianas; piense en el sudor de su frente por mejores días para los suyos. Tenemos la segunda coincidencia: «La gente merece más». Para ambos, es un requisito ineludible un Estado sostenible, social, económica y ambientalmente consciente.

Eso nos lleva a un tercer acuerdo, incómodo pero necesario: «La política es importante». La gestión de aquellos que norman, deciden e implementan la política debe embanderar ese compromiso. Hoy estamos a pocos meses de ir a las urnas para definir el futuro de nuestras localidades, y ya sé, tal vez lo está leyendo y se le viene a la cabeza el popular y mediocre refrán: “no importa quién gobierne, a mí me toca trabajar igual”. Pero no, las cosas no funcionan así. Su sueldo y el rendimiento de su esfuerzo los define la política, y debemos involucrarnos. No lo haga formalmente si no es su deseo, pero sí responsablemente en el momento en que va a expresar su apoyo. Hágalo con base en los tres primeros acuerdos: su apoyo para quien entienda en conciencia que esta tierra nos ha dado tanto, compártalo con quien empatice en que la gente merece más y promueva a quien le demuestra y asuma que la política importa. Es imperativo, un Estado sostenible, consciente, respetuoso con la institucionalidad y profundamente comprometido con la democracia. Un compromiso Social Demócrata ¡Ahí es!

Elvis Alberto Herrera Cadena