Cartas a Quito / 20 de agosto de 2026

Zaruma una ciudad en peligro

Ante la difícil situación en la que se encuentra la Ciudad de Zaruma y buscando el apoyo necesario y el conocimiento ciudadano me permito, volver a tomar una publicación que hiciera con anterioridad.

Zaruma, ubicada en la provincia de El Oro, Ecuador, es una ciudad histórica fundada oficialmente en 1549 por el capitán español Alonso de Mercadillo. Conocida como “Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma”, se consolidó por su riqueza aurífera y arquitectura colonial. Fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador en 1990 y nombrada “Pueblo Mágico” en 2019.

Cuna de ilustres e intelectuales ciudadanos que la representaron con mucho amor y entrega, a lo largo de su historia; Centro de la cultura, de la intelectualidad y a la cual le cantaron poetas y cantores. Su riqueza aurífera del subsuelo, explotada por cientos de años, del oro como metal precioso, junto a otros minerales. Un permeable control ha permitido que en su interior llegue a perforarse hasta las bases mismas de la ciudad, ocasionando las estructuras de la ciudad y el colapso de viviendas del casco urbano. Lo peor es que actualmente ya actúan bandas armadas, que mediante el uso de la fuerza, están o siguen explotando los yacimientos ricos en oro de Zaruma.

Ante esta tragedia hubo una participación del gobierno del señor Guillermo Lasso, quien personalmente constato y dirigió la remediación urgente para evitar un desastre mayor. Pero solo se ha procedido a cubrir una parte afectada y es por eso que nuevamente Zaruma está en zozobra, ante posibles hundimientos en otros sectores como del centro histórico, en el parque central, la Iglesia Matriz

Unida a esta situación ahora resulta que se están desmantelando sus instituciones públicas y dejando a la ciudad sin atención de salud, justicia, transito, educación. Se dice que el hospital está asentado en una zona de alto riego, pero no se justifica desmantelar y dejar a una ciudad sin una atención hospitalaria Asi no se hace gobierno. Asi no se justifica que para una emergencia se tenga que viajar a otra ciudad y esperar si lo atienden. Acaso Zaruma no tiene derecho a contar con atención social, jurídica, educativa, medica, de seguridad, etc. Preocupa el silencio de las autoridades que nos representan incluidos asambleístas, su inercia y su silencio Pero Zaruma, ni ningún pueblo, se merece lo que le están haciendo. Reclamamos con altura porque asi nos enseñaron a respetar pero, merecemos ser respetados.

Zaruma está pidiendo se evite un colapso, señor Presidente de bienes patrimoniales de siglos de existencia y Dios no quiera de la muerte de gente inocente que vive en esta hermosa ciudad,. La remediación en su cuarta etapa y la presencia permanente del ejército, para que combata la presencia de sableros, Y fortalecer sus instituciones públicas que están siendo desmanteladas (evitando que otras quiera aprovecharse de tal situación). Zaruma necesita su justa y reconocida capacidad administrativa, para darle tranquilidad y bienestar a quienes tienen la dicha de vivir en una de las ciudades más hermosas del Ecuador.

También debe haber un ordenamiento jurídico de quienes se dedican a la explotación minera, en otras zonas auríferas del cantón. Evitar que las concesiones mineras, sean dadas sin control alguno y que una sola persona sea dueña de grande extensiones de tierra y un verdadero control de su sistema de exploración y explotación para que no contamine vertientes ni afluentes del agua; ni destruya el medio ambiente. Poner orden ante el atropello de las instituciones públicas y darle solución a sus requerimientos Zaruma, desde la Colonia hemos aportado al Erario Nacional y siempre Zaruma ha sido para la Patria y es tiempo que la Patria sea también para Zaruma.

Lionel Efraín Romero Reyes