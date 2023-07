Cartas a Quito / 2 de julio del 2023

Justo reclamo

Señor Presidente, bajo la premisa de que está gobernando por decreto y solucionando problemas económicos no será conveniente y humano que se acuerde de los jubilados, que luego de haber realizado un desempeño eficiente cuando formábamos parte de la población económicamente activa fuimos perjudicados considerablemente al suprimir el 40% del aporte del Gobierno para el Fondo de los Jubilados, redito que nos ayudaba a sobrevivir dignamente pues en cada mes de enero recibíamos $40 más como incremento anual en nuestras pensiones.

Señor Presidente, su visión es diferente a la de quienes causaron tanto daño al Ecuador y, por ende, a este grupo de personas que hoy necesitamos, considerando que la situación económica es sumamente apremiante para todos y más para nosotros.

Sonia Ximena Artieda Maruri.

Muerte Exprés del Ecuador democrático y libertario

En 8, 9 y… por nocaut de 16 años de abolición del Estado de derecho y sus instituciones con la delincuencia en las calles y el poder. C. Vera: “Es la última oportunidad”. ¿Cómo si todos y todo, está viciado y amarrado en el huasipungo de ama killa, llula y suha y, todos son ociosos, mienten y roban bien? Y el “PSC no vio irregularidades en febrero”. ¿Qué deberían ser anuladas? Si Nebot apuntaló la Consulta de las remiendas. Y la bella Guayaquil es macabra Guayakill, sacaron a Cynthia y pusieron a Muñoz en Quito, etc. En 2019 a Yunda y Pabón: “claves en el golpe de Estado”. ¿En 2021 al balotaje anónimo Arauz inscrito ilegalmente y con denuncias de la Fiscalía de Colombia? ¿E impidieron que pase Yaku y Lasso? ¿Y el timo de las juntas intermedias? M. Pallares: ¿El TCE si no destituye a titular del Cpccs por campaña con un partido, nefasto precedente? ¿Y la dictocracia y partidocracia ponen a cuestionado titular del “CJ”? ¿J. Topic y Telconet con contrato en el CNE, impedimento AC. 113? ¿Presidenciales tapiñados y asambleístas cesados a ser elegidos, cómo si 95% los rechaza? ¿Eco a mi pedido de que, “los militares dejen de ser custodios del fraude”? ¿Con veeduría en la apertura, durante y el cierre? ¿En las mesas se puede forjar papeletas de fallecidos, ausentes, en blanco, cambiar cifras, etc.? ¿Qué “no” y “sí” al fraude-exprés, todos contra Villavicencio y el país democrático? AC. 61.1.-A elegir y ser elegidos - con transparencia. ¡O no son elecciones ni democracia! AC. 1.- FF.AA. se deben al ecuador - no a una persona o partidos que abusan del poder. AC. 158.- FF.AA. y Policía son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas. El “abuso de poder” destituyó al general L. Castro por denunciar la perdida de custodia de material electoral en 2017. En Italia, España, Uruguay, Paraguay y Chile gana la “derecha y la ley”. ¿Lasso traidor y demás al servicio del jefe, avalando candidatos y resultados fakes, ponen fin al Ecuador de derecho, la democracia, la derecha y la propia izquierda? ¿Y 18M serán sometidos para siempre por hambreador, corrupto y criminal SSXXI?

Juan Carlos Cobo Rueda

Romantizar la salud mental

He de asegurar sin tela de duda que cada uno de nosotros, humanos imperfectos, hemos de haber atravesado una depresión, una crisis de ansiedad o problemas con el estrés. Cito las enfermedades más comunes, consciente de la existencia de trastornos y patologías más complejas. Además, en efecto, he usado la palabra enfermedad para referirme a estos padecimientos, ya que tal parece que hay cierto estigma con respecto a estas condiciones.

La falsa positividad y felicidad de plástico que nos venden las redes sociales, creando una hiperrealidad en donde el fin máximo es enaltecer la salud mental mediante estilos de vida inalcanzables para la mayoría. Usted nunca vera publicaciones de Facebook o posts de Instagram de gente famosa en un momento de crisis. Todos obviamente tenderemos a publicar nuestros mejores momentos, el problema viene cuando la gente piensa que ese es un estándar que se debe mantener todo el tiempo.

Pareciera que padecer una enfermedad como la depresión, fuera una anomalía de la que debemos deshacernos compulsivamente mediante medicamentos y demás estímulos positivos. Que nuestra salud mental se encuentre en malas condiciones no es motivo de vergüenza ni indicio de locura. No debemos de sucumbir ante una sociedad superflua, líquida y positivista que premia la perfección inalcanzable, romantizando la salud mental y juzga aquellos que contamos con la suerte de ser imperfectos.

Marc Pardo