Cartas a Quito / 17 de julio del 2023

¿Fin del dólar y el Ecuador, culpa de la Naturaleza?

Nuestros países nunca fueron pobres sino empobrecidos por los políticos y ahora, son saqueados por los del SSXXI. Por deuda privada en dólares, la Sucretización nos costó $13.5MM (1983-1984). La Dolarización del 2000 por el F. Bancario de 1999, nos costó $8MM. A 2006 la deuda de 176 años desde 1830 por $17MM, Correa sin necesidad la subió a $70MM (incremento de $53MM), si la criticaron y debió pagarla. ¿Moreno y Lasso la suben a $80MM? “El dólar que no consta en la Constitución, dio poder adquisitivo de bienes, servicios y ahorro para 18M”. ¿Rafael con unos $450MM debió volvernos un “país desarrollado con obras de primera”, tuvo $272MM más que 33 mandatarios en un siglo (1905 y 2006 con $178MM)?Hubo sobreprecios, acuerdos entre privados, comisiones de más del 100% y 1000%, al 30% y 40% no menos de $135MM o $180MM en corrupción en 10 años. El BID calculó en $70MM, más innecesaria deuda por $53MM, son $123MM. Y hay hidroeléctricas chatarras, chao el ferrocarril, falta de hospitales, puertos, seguridad, paz y trabajo, etc. En 10 años, 6 de cada 10 sin trabajo y cientos de miles de ecuatorianos huyen como los venezolanos, de la pobreza y violencia del SSXXI con la inoperancia de Lasso. El Aromo $1.5MM de corrupción y Finlandia con túnel submarino más largo del mundo Helsinki - Tallin por $18.7MM, doble del Canal de la Mancha. Sólo con $53MM de deuda innecesaria es igual a 3 túneles. Bolsonaro fue inhabilitado (como M. C. Machado y, ¿se quiere descalificar a P. Carrillo?). Por señalar fraude de Lula con varios juicios y absuelto por la ONU, quien entrega Brasil a China transando en yuanes y lo será para Latinoamérica, BRICS y el mundo con Xi Jinping amo y dueño del planeta. ¿Rómulo López S. escribió sobre la confiscación de dólares en 2009 y billetes cóndor de oro que venía vía Chile? Fue enjuiciado, perseguido y salió del país por temor a perder la vida. ¿La asambleísta G. Molina que tuvo un atentado, denunció que iban a crear caos, culparían a la banca y a Lasso y fin del dólar? ¿Y fueron por el fin de la Patria con fraude exprés y toma de todas las autoridades? W. Spurrier, ¿si ganan los Yasunidos, se para eloro negro del “ITT” (pérdida de $1.2MM a $1.5MM anuales, desmontaje $500M, servicios relacionados, etc.), y sería la causa del fin del dólar? ¿Tomarían depósitos en cuentas corrientes, ahorros e inversión en el B. Central y 18M seremos más míseros que nunca? ¿Y la culpa es de la Pachamama? ¿O que pierdan y tener kushki para los zurdos y proteger el petróleo chino? ¿Y con el pretexto de desastre natural o la soberanía? ¡Fin del dólar y la Patria libertaria, democrática y de derecho para siempre!

Juan Carlos Cobo Rueda

14 de julio, Fiesta Nacional Francesa

El 12 de julio, tres días después la proclamación de la Asamblea Constituyente, por presión de la corte el rey envió a su contralor general de Finanzas, quien prestó apoyo a la duplicación del tercio. Se corrió el rumor de que las tropas reales se disponían a entrar por la fuerza en la capital, para arrestar a los diputados. Los parisinos se organizaron y en la mañana del 14 de julio un comité popular de varios miles de personas se dirigió a Les Invalides para buscar armas, se apropiaron de fusiles y cañones, pero no tenían pólvora, porque estaba almacenada en la prisión de la Bastilla, defendida por unos cien soldados suizos bien armados con una docena de cañones.

Reagrupados por dos destacamentos de guardia los sublevados obtuvieron la capitulación de los defensores y el acceso a la Bastilla. Liberaron a los prisioneros, lincharon a los soldados y un carnicero decapito al marqués de Launay, cuya cabeza fue paseada sobre una pica. Esa misma noche los revolucionarios destruyeron piedra por piedra la fortaleza, símbolo de la arbitrariedad real. Un año más tarde, el 14 de julio de 1790 se celebró la “Fiesta de la Federación” en el Campo de Marte el primer Aniversario de la toma de la Bastilla. Luis XVI juró por la nación la reconciliación general. Lamentablemente la fiesta terminó rápido con un fusilamiento.

En 1880 se propuso que el 14 de julio se convierta en la fiesta nacional francesa, en referencia a la toma de la Bastilla de 1789, pero la Asamblea no recibió de manera unánime esta propuesta dado a la violencia de esa jornada revolucionaria. Sin embargo, se conservó esta fecha, pero haciendo referencia a la Fiesta de la Federación organizada un año después, el 14 de julio de 1790, mas consensuada, que celebra la unión del pueblo, la nación y el rey. (Referencia Stephane Bern)

Guillermo Alvarez