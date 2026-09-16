Cartas a Quito / 16 de septembre de 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El fenómeno de El Niño

Por experiencia se conoce los efectos que ocasionan la presencia del Fenómeno de El Niño. Con el aumento de lluvias, ciudades inundadas, carreteras destrozadas, derrumbes de montañas que arrasan con el lodo, incluido vidas humanas. En la mayoría de los casos, alcantarillas obstruidas, cunetas sin mantenimiento, ríos, quebradas, canales de riego con maleza, construcciones en lugares inapropiados. Quienes somos los responsables: ”primero la ciudadanía” que no colabora, deja la basura en horas y lugares inapropiados, lo que ocasiona que los perros de la calle y los mismos recolectores de plásticos y cartones, se encarguen de esparcirlos provocando se tapen las alcantarillas.

Cada Municipio debe contar con una cantidad considerable de camiones de succión a presión, para desde las mismas casas se haga la limpieza de los tubos de aguas servidas y se tenga libres de arena, papeles higiénicos y más desechos de basura que los ciudadanos botamos sin ninguna responsabilidad de saber el daño que nosotros mismo nos hacemos. Igualmente los desechos de las construcciones el dueño debe disponer que sea recogido y llevado mediante volquetas y las arenas protegidas para evitar que las mismas con el agua se corran y llenen las alcantarillas. Tener su área de trabajo todos los días barridos y recogido material que pueda provocar taponamientos de los sifones,

En todas las carreteras del país deben estar canales y alcantarillas debidamente limpias de maleza o de cualquier material que obstaculice el normal desfogue de las aguas que viene de las quebradas que aumentan su caudal y hacen que sobrepase a la calzada, provocando primero pequeñas grietas y luego por el trafico las rupturas o aberturas y luego se provoque la destrucción y derrumbe de el asfalto o lastre. En lugares donde por experiencia se sabe que son de alta peligrosidad de derrumbes tiene que hacerse trabajos de contención de taludes para evitar que esa tierra provoque el cierre de una vía y con ello la inmovilidad de víveres, artículos de primera necesidad y de las personas.

En cada pueblo o rincón de la nación, conformarse las mingas que aporten con su trabajo lo que a su sector le puede afectar. Sabemos a qué podemos aportar y no solo esperar que nos hagan como labor gubernamental o municipal. Tomemos la iniciativa de armar equipos de trabajo: ayuda social en refugios o lugares de recogida (preparación decomida, atención medica de primeros auxilios, sanitarias, etc), de auxilio para personas en estado de peligro limpieza de cunetas, de limpiar la ciudad, de hacer campaña de concientización y de conocimiento de lugares de evacuación y de recogida. Cómo debemos actuar en caso de que este efecto de la naturaleza rebase cualquier nivel y se convierta en un peligro ciudadano. Vamos a tener que quedarnos en casa y no salir si las lluvias están fuertes y no exponernos, a no ser que sea de extrema necesidad de verse obligado a tomar riesgos. Proveerse de los necesario.

Estamos motivados por el gobierno porque ha puesto el ejemplo decretando alerta roja y eso hace que las instituciones públicas tomen la iniciativa de proveer recursos, equipo caminero y personal de apoyo, para en cada ciudad tratar de mejorar las condiciones actuales y evitar que los efectos, que según los entendidos, en verdad van a ser de tal magnitud que es necesario prepararnos y que no, nos coja de sorpresa y tengamos que lamentar no haber hecho nada para impedirlo. Estamos a tiempo de hacer consciencia y colaborar en lo que se pueda y en mancomunidad para evitar desgracias que Dios no quiera tengamos que soportar en carne propia, familiar, amigo o compatriota.

Lionel Efraín Romero Reyes