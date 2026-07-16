Cartas a Quito / 16 de julio de 2026

Justicia a los jubilados

Con beneplácito estamos evidenciando que las promesas y ofertas de campaña se están cumpliendo, a medida que el tiempo avanza y las posibilidades económicas mejoran, en un país tan endeudado como el que recibió el actual presidente pues, en el corto tiempo de gestión no podemos exigir que las cosas mejoren de la noche a la mañana, pero estamos advirtiendo cambios importantes y positivos, aunque ciertos entes opositores se nieguen a aceptarlo pues, como se dice en el argot popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

No hace falta pertenecer a ningún partido político ni ser partidario de tal o cual gobernante para vislumbrar los cambios y aquilatar las buenas acciones. Sabemos y estamos conscientes de los centenares de millones que el Estado ecuatoriano ha dispuesto para pagar las compensaciones a los empleados públicos que hoy se encuentran jubilados (docentes y personal de salud), deuda que se venía arrastrando y postergando desde hace muchos años atrás, sin tomar en consideración que ésta es la clase más vulnerable que necesita, en forma urgente y prioritaria, le sean asignados estos recursos para su sobrevivencia; asunto que los gobiernos anteriores no se interesaron en darles una solución oportuna.

Ya era tiempo de dar una alegría a nuestros adultos mayores que entregaron gran parte de su vida al progreso de la Patria y, por ende, merecen una justa retribución a su esfuerzo y su constancia.

Confiamos en que junto a estas disposiciones el gobierno se sensibilice y haga factible tanto la devolución oportuna del IVA como el incremento de las irrisorias pensiones jubilares que, desde años atrás, se han venido manteniendo y que no alcanzan ni para cubrir las necesidades más elementales del ser humano.

GRACIAS PRESIDENTE NOBOA

Fabiola Carrera Alemán