Cartas a Quito / 16 de agosto de 2026

¿Elecciones en Cuba?

Recientemente se ha difundido un video en el que un ex presidente del Ecuador, que nos gobernó por diez años, sostiene, efusivamente, que en Cuba “hay elecciones”.

Sinceramente, encuentro que el señor Correa o desconoce el concepto de elecciones, o, lo tergiversa a su conveniencia.

Elecciones, en su interpretación conceptual, deriva de elegir, ahora bien, elegir significa escoger entre dos o más opciones.

Parecería que el señor Correa no ha analizado en profundidad lo que ocurre en Cuba.

En Cuba existe un solo partido político (constitucionalmente), y, ese partido selecciona los candidatos que va a poner en consideración del votante. El votante no tiene, en absoluto, la posibilidad de escoger candidatos.

Si nos referimos al concepto, entonces, no se puede hablar de “elecciones” en Cuba, lo único que ocurre es una votación sobre candidatos que escogieron los directivos del partido.

José M. Jalil Haas