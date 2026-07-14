Cartas a Quito / 14 de julio de 2026

Nuevo pasaje del bus en Quito

La Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito, informa que está listo el informe del proyecto de ordenanza que plantea el incremento del pasaje del transporte público en Quito a 0,40 $/pasajero, desde enero 2027, más una compensación de alrededor de 1000 $/ mes/unidad, durante 8 meses, después de unos días de pulimento estará apto para someterse al primer debate en el Concejo.

Por otro lado, la secretaria de Movilidad defiende la metodología usada para establecer la tarifa técnica, misma que corresponde al costo de operación (costo fijo + costo variable) dividido por el número de pasajeros, como indica la ordenanza 017-2020. Sin embargo, los transportistas tienen reparos a los rubros de la metodología, tales como: cantidad de usuarios día sobrestimada, aunque en la teoría considera la operación con dos conductores, en la corrida del modelo solo pone uno, factores que hacen que la tarifa sea menor a la real. Además, indican no resuelve el problema estructural, se mantiene el modelo de pago por pasajero, en lugar de migrar a un sistema de pago por servicio (motivo de análisis).

De ser aprobado el proyecto de ordenanza, en enero 2027 el transportista deja de recibir los $1000 y el pasaje del bus es de 0,40 $/pasajero, que va a pasar, es la pregunta. Si se cumple la ordenanza 017-2020 y se aplica la metodología de la secretaria de movilidad, que por cierto, no es la mejor, es estática (no considera el tiempo ni las operaciones del bus), está lejos de ser un modelo matemático, es un simple presupuesto doméstico específico para el bus urbano de Quito, cuyos rubros principales para ahora son: depreciación con un peso del 8% (precio bus $130000), pago letra de préstamo 7%, mantenimiento 8%, combustible 28% (diésel 3,25), conductor 29% (salario de ley 2026) y, gastos de administración 12%, suman 92%, los rubros secundarios 8%, la demanda es obtenida de la estadística y está en el rango de 680 a 700 pasajeros/día.

En estas condiciones, la tarifa técnica equivalente (gastos = ingresos) está por alrededor del 0,50 $/pasajero, marcando una diferencia de 0,15 con la tarifa actual, diferencia que es absorbida, 0,05 por el usuario y los 0,10 restantes serán subsidiados por el Municipio de Quito, mejor dicho, por los quiteños que pagarán en otros rubros.

Marco A. Zurita Ríos