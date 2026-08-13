Cartas a Quito / 13 de agosto de 2026

Archiven la ley sobre reproducción asistida

La Asamblea Nacional no debe prestarse a seguir los lineamientos de una agenda internacional que pretende acabar con la familia conformada por mujer y hombre, y debe archivar el no sólo delicado sino cínico proyecto de ley sobre reproducción asistida. Sin menoscabar los derechos de las personas homosexuales, con cuya minoría se coexiste pacíficamente, es una fortuna que el presidente encargado de la Asamblea haya parado el tratamiento de esta aberrante propuesta.

Cuán mentalmente deformante resulta pensar en la vanidad de unos pocos proponentes, que no representan a esa minoría, pero que tienen lobistas que pretenden pasar una inconstitucional propuesta que atenta contra el derecho de los demás y de la sociedad en donde viven, instalando, desde el mismo proceso de discusión, en la juventud y en la niñez, ideas que van contra natura.

No cabe siquiera detenerse a pensar en el vanidoso y criminal escogitamiento de un vientre, un óvulo, un espermatozoide ‘ideal’ para intentar satisfacer el ego y capricho de dos personas. El Estado ecuatoriano debe proteger el bien mayor de los menores de edad y fortalecer, en su lugar, y sin estos egoísmos, políticas alrededor de la adopción de cientos de miles de niñas y niños huérfanos, en situación de vulnerabilidad, en hogares descritos como seguros, en una familia funcional, de padre y madre, por el mero hecho de que en la criatura y en los menores de edad su corteza pre frontal no está completamente desarrollada.

Es cobarde y cínico abusar de su condición vulnerable, y buscar crear un imaginario de supuesta normalidad, cuando lo que se estaría perpetrando es un violentamiento de los derechos de los menores de edad a vivir en un hogar seguro y emocionalmente estable, sin confusiones de roles impuestos, donde puedan desarrollarse en todo sentido, hasta alcanzar la adultez. Hay que parar la vanidad y mala fe mundial, venga de donde venga.

No podemos permitir que la naturaleza y corazones latinoamericanos, ecuatorianos, dejen de reproducirse naturalmente. Hay que buscar la coexistencia pacífica, y este descabellado proyecto apunta a generar más violencia en la sociedad. Es una fortuna que el actual presidente encargado de la Asamblea Nacional, E. Torres, haya parado la discusión de este anodino proyecto, que debe ser archivado. Ecuador si puede crecer su población en condiciones naturales, con valores y virtudes que se han ido invisibilizando en los hogares y colegios, donde el Ministerio de Educación ha cumplido un mediocre y tibio papel. Hay que desechar estas aberraciones y vanidades de cualquier facción, que no representan a esta minoría, que estaría pretendiendo imponer sus vanidosas reglas de coexistencia por una egoísta conveniencia.

Ya basta de tanta insulsa propuesta anti natura, que atenta contra la mayoría de la sociedad, que está llamada a discutir, a través de sus asambleístas, políticas públicas de otro calibre, que busquen atender, con eficacia, eficiencia, oportunidad, pertinencia y cobertura las necesidades de las grandes mayorías, con los exiguos recursos existentes, que permitan sacar adelante al mejor país del mundo.

Diego Valdivieso