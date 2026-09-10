Cartas a Quito / 10 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El combate al narcotráfico ¿efectivo?

El poder del narcotráfico es tan grande que hasta han hecho la propuesta a un gobierno pagarle la deuda externa pero que les deje trabajar libremente en el negocio del tráfico de la droga.

Tiene escuadrones de relevo para los cientos de caídos en el ilícito negocio y por ello el combate como se lo trata en la actualidad no tiene salida. Son como el Ave Fénix, de las cenizas se levantan. Y cada dia amplían su campo de acción que es casi imposible contener su desarrollo.

Hablando de las drogas elaboradas con sustancias que provienen de la naturaleza (marihuana, Cocaína, Opio y Heroína) la única forma es cortarles los suministros como por ejemplo la siembra de la hoja de la coca, marihuana, amapola, opio, cannabis sativa, Ayahuasca (bebida tradicional amazónica) y otras plantas como la Trompeta de Ángel que contiene escopolamina y atropina.

Otra forma es el control de los recursos que el negocio produce que es de tal magnitud que los billetes (porque toda transacción es en efectivo) los escoden en la tierra, en caletas, en cisternas, en bunker y en la entrega a personas para que los hagan circular en el mercado financiero y bursátil y lavar esos recursos de forma licita. Para ello toman a personas que estan ansiosas por cambiar su estándar de vida y, de la noche a la mañana. lucen carros blindados, propiedades y demás bienes.

El micro tráfico se expande producto de la necesidad de la gente especialmente de los barrios pobres de las grandes ciudades, desprovistos de servicios básicos, de trabajo, de educación. en fin criados en hogares con conflictos y presas fáciles de ser inducidos a la adicción de la droga y luego utilizados como carne de canon para la venta y la lucha de los lugares de expendio. Y no se salvan donde viven grupos de personas con mejor capacidad económica, que por ese mismo hecho, cuentan con los recursos para adquirir.

Los gobiernos de los países desarrollados donde el estándar de vida es alto, están en capacidad de adquirir el producto a precios exorbitantes y de, ahí, que el negocio sea el más rentable que hay. Que, por más que les incauten grandes cantidades, es muy poco lo que les afecta a su economía. Pero ya estos gobiernos no encuentran la forma de frenar, primero la adicción de su gente que han convertido a muchos lugares en sitios donde con libertad la consumen y se la expenden. Y es allí donde está el drama mayor, al ver a gente (hombres – mujeres; jóvenes – adultos) como zombis, deambulando como perdidos con la mirada exorbitada por las calles, en estado por más deplorable.

No hay mundo social que no esté propenso a ser victima de este consumo que te adiciona y te convierte en un esclavo de su consumo. Ningúna instituci/on o gobierno por poderoso que sea, por temor a represalias, se atreva a invertir en algún medicamento que reste la adición al consumo de estos estupefacientes. El dia que un científico descubra esta fórmula que permita que el efecto de la adición pueda ser evitado. Puede considerarse hombre muerto

Mientras tanto la humanidad cada dia cayendo al hueco profundo de la obscuridad y creando seres inertes que viven sin sentir el mayor placer de vivir, solo drogados, en un mundo de fantasía, en un mundo irreal y de dependencia total. El efectivo combate está en eliminar y quitarles el poder a los verdaderos capos, dueños del negocio, quemar las plantaciones, destruir laboratorios clandestinos y un control verdadero en evitar el tráfico terrestre, marítimo, aéreo, se podrá sacar de circulación la droga.- Pero mientras no haya educación, trabajo, justicia social, seguirán habiendo cientos y miles de mulas humanas que por necesidad, vicio o ambición, la transportaran arriesgando sus vidas.

Lionel Efraín Romero Reyes