Cartas a Quito / 10 de agosto de 2026

10 de agosto de 1809: La fecha en que despertó el espíritu libre del Ecuador

Hay acontecimientos que trascienden el paso del tiempo y permanecen grabados para siempre en la memoria de los pueblos. El 10 de agosto de 1809 constituye uno de esos momentos irrepetibles que marcaron el nacimiento del ideal libertario en el territorio que hoy conocemos como Ecuador. Aquella jornada histórica, protagonizada por hombres y mujeres de extraordinario valor, encendió la llama de la emancipación y abrió el camino hacia la construcción de una patria libre y soberana.

Al recordar esta fecha gloriosa, los ecuatorianos no solo evocamos un hecho histórico; renovamos el compromiso de preservar el legado de quienes tuvieron el coraje de desafiar el orden colonial, conscientes de que la libertad era un derecho irrenunciable y no una concesión del poder. Su determinación cambió el rumbo de nuestra historia y sembró la esperanza de una nación guiada por los principios de justicia, dignidad y autodeterminación.

Los próceres del Primer Grito de Independencia demostraron que el verdadero patriotismo exige sacrificio, convicción y amor profundo por la tierra que nos vio nacer. Muchos de ellos pagaron con su vida el precio de sus ideales, pero su ejemplo sobrevivió a la persecución, al miedo y a la adversidad. Gracias a esa entrega, generaciones enteras han podido crecer bajo el amparo de una República fundada en los anhelos de libertad.

Hoy, más de dos siglos después, el mejor homenaje que podemos rendirles consiste en fortalecer los valores que inspiraron su lucha. Defender la democracia, respetar el Estado de derecho, promover la educación, combatir la corrupción y construir una sociedad más equitativa representan formas auténticas de honrar la memoria de quienes soñaron con un Ecuador mejor.

Desde esta tribuna periodística expreso un respetuoso reconocimiento a los héroes y heroínas del 10 de Agosto de 1809. Su legado continúa iluminando el destino nacional y recordándonos que la independencia no pertenece únicamente a los libros de historia, sino que vive en cada ciudadano que trabaja con honestidad, respeta las instituciones y contribuye al desarrollo del país.

Que esta fecha cívica fortalezca nuestro sentido de pertenencia y nos inspire a seguir edificando un Ecuador unido, solidario y comprometido con los más altos ideales de libertad, justicia y paz. Porque las naciones que honran su historia son las que encuentran la fortaleza para construir un futuro más digno para todos.

¡Gloria eterna a los héroes del 10 de Agosto de 1809! ¡Que viva el Ecuador libre, soberano e indestructible!

Elio Roberto Ortega Icaza.