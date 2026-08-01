Cartas a Quito / 1 de agosto de 2026

Labor de la Policía Nacional

Cuando un policía se gradúa tiene su corazón de héroe, fe y patriotismo por servir a su país intacto, loable y altivo. Pero que sucede con el tiempo se da cuenta que su identidad es vulnerable frente al hampa organizado que conoce perfectamente donde vive y donde está su familia. Lo mismo sucede con los operadores de justicia que le puede llegar un sobre cerrado con un fajo de billetes, la foto de su hijo entrando a la escuela y una nota! “Mi patrón le envía saludos”; al buen entendedor pocas palabras. Recordemos que los agentes del orden no están protegidos su identidad ni codificados sus cargos y responsabilidades. Un policía para no ser vulnerable o susceptible a recibir sobornos debe ser honesto hasta su muerte, estar soltero, sin familia y dispuesto a morir en cualquier momento una vez que el crimen organizado lo pueda localizar para darlo de baja. Pero en realidad el policía también es un ser humano y tendrá algún día una familia donde será vulnerable su accionar y en el mismo sentido observa cómo pasan los años y los delincuentes que fueron capturados 25 o más veces donde incluso fueron recibidos a balazos e incluso su captura costó la vida o la incapacidad permanente de un policía, pero salen libres con medidas sustitutivas o faltas de pruebas, luego reciben amenazas de muerte por su correcto accionar y empieza a marchitarse el corazón de héroe del policía. Incluso las mismas amenazas las reciben fiscales, jueces y agentes penitenciarios dejándolo con 2 alternativas: Recibir el soborno o actuar en derecho y prepararse a morir tarde o temprano. Es imperativo proteger la identidad de los operadores de justicia tanto en los documentos y fojas de los juicios a los criminales como en la prensa. Mejorar el país a nivel de seguridad ciudadana y buen vivir requiere realizar una segregación de la sociedad:

El sector de la sociedad que ya está podrido que puede rebasar ampliamente los cien mil habitantes aplicar endurecimiento de la leyes y pena de muerte para segregar la escoria calificada que ha causado inmenso dolor a familias ecuatorianas. Existen delincuentes tan maquiavélicos que es un extremo peligro para la sociedad sana mantenerlos con vida. A nivel mundial fue más fácil dar paso legal al aborto de fetos inocentes sin opción a su defensa que abortar a los delincuentes, incluso vasectomías y ligaduras obligatorias para los consumidores de droga en estado avanzado y no cooperantes. Las naciones unidas tienen mucha tinta en su tintero que deberán escribir para un mejor vivir mundial.

Proteger a la sociedad juvenil sana de las toxicas redes sociales, exceso de internet 24/7, contenido pornográfico, exposición de falsos líderes sociales, musicales y creadores de contenidos de idioteces que lo que hacen es moldear torcidamente los valores y ética de la nueva sociedad joven ecuatoriana incluso con jorobas, daños cervicales y oculares de mirar tanto la pantalla de su celular con un promedio de 90 veces y más en un solo día. No esperemos que un próximo gobernante venga a cambiar una cultura de 30 años desorientada y caótica en poco tiempo. Se requerirá la labor sincronizada, sacrificada de todos los actores que ejerzan, el ejecutivo, Judicial, legislativo, GAD, Ministerios, Prensa y desde los hogares el control severo de los padres mientras se van formando en su temprana edad. Aspiro y espero un mejor país para todos.

Gunnar Lundh Iturralde