Carta a Quito / 19 de junio del 2023

El señor Jan Topic no puede ser candidato a l a Presidencia

Jan Topic no puede, no debe ser candidato a la presidencia y mucho menos convertirse en presidente, ya que, al ser dueño y accionista principal de TELCONET, empresa que provee servicios al CNE, estaría incurso en el artículo 113 de la Constitución de la República, que prevé: “No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales".

En 2016 el CNE firmó contrato con TELCONET, cuyo Proceso es el SIE-CNE-025-2016 de Servicio de Alquiler del Centro de Datos Alternos, que incluye espacio físico, equipamientos, servicios y conectividad con alta disponibilidad para los procesos electorales. Es decir, TELCONET estará operando en las elecciones extraordinarias del 20 de agosto del 2023. Pero además existe la posibilidad de firmar otro contrato por cuanto es el poseedor de los servidores que se utilizarían para recibir y almacenar los datos electorales.

Bajo estas circunstancias, al participar el señor Jan Topic en la contienda electoral, se convertiría en juez y parte, lo que acarrearía un gran conflicto de intereses y una franca competencia desleal, ya que este contrato le daría una ventaja enorme sobre todos los demás candidatos. Así no se incurriese en fraude, la sola sospecha pondría en duda y deslegitimaría los resultados electorales.

El CNE, institución cuya credibilidad en los últimos 4 procesos electorales se ha puesto en entredicho, y cuya presidenta no goza de la confianza ciudadana, tiene la obligación legal de descalificar la candidatura del señor Jan Topic.

Los señores candidatos a todas las dignidades deberían dejar de mirarse su ombligo y mirar más allá. ¿Acaso es indiferencia o silencio cómplice?, ¿Qué les ha impedido cuidar el justo y legal proceso democrático de los últimos años? ¡Hasta cuándo!

Mercedes Regalado Espinosa

¿La muerte cruzada una encrucijada?

Causa molestia e insatisfacción ciudadana que la muerte cruzada sea utilizada por las organizaciones políticas, como trastada para imponernos como candidatos para la Asamblea Nacional a quienes fueron cesados anticipadamente en sus funciones el 17 de mayo de 2023. Si bien es cierto, que la interpretación de la Corte Constitucional para la disolución de la Asamblea Nacional (art. 148 C.R.E.) o destitución del Presidente de la República (art. 130 C.R.E.) dejó claro que este particular proceso electoral solo servirá para completar el período que se interrumpió, sin limitación para la postulación del destituido o los cesados y que su posible elección no se considerará como reelección, es incongruente que los movimientos y partidos políticos presenten los mismos cuadros sin la menor previsión para el bien del Ecuador. Ante esta realidad corresponde exigir a la clase política tradicional que inicie su inexorable retiro de la palestra pública, pues su mezquina práctica reduce el espacio necesario para muchos ecuatorianos dispuestos a brindar su conocimiento, capacidad y esfuerzo para superar el trance en el que nuestro país está metido. ¡Relevo Generacional total en la política nacional! es el clamor popular.

Rogelio Fernando Valencia Alcívar

Ser Presidente!!!

Ahora y en el pasado todo ciudadano(a) que quiere aspirar al sillón Presidencial, debería presentar un mínimo de Requisitos para ponerse en el camino a primer Magistrado. No solo de títulos debería adornarse, sino de conocimiento sobre la realidad del país en todos los ámbitos, sea un hombre pulcro, un líder que todos quieran seguir, pero sobre todo un conocedor de los temas que mas aquejan al Ecuador. Viendo el cuadro de candidatos, los electores se preguntan, sabrán ellos como resolver los problemas que hay?, Los candidatos harían alguna vez? una investigación o publicado un libro sobre desarrollo, ambiente, planificación, administración, política pura, habrán los candidatos estado en trabajos con la comunidad?, habrán trabajado por la dotación de empleo?, habrán generado el crecimiento económico?,. Pero mas que lo dicho, sabrán a lo que se meten, con solo tener un titulo que no es suficiente, sino haber investigado o saber a profundidad, los 10 Mandamientos-obstáculos que el país tiene para que pueda mejorar sustancialmente su desarrollo en varios campos, como : 1. Por el Invisible impacto de la mala Cultura ecuatoriana que esta afectando en todos los campos de la vida cuotidiana. 2. Por el impacto en casi todo que pone el narcotráfico.. 3. Por la Corrupción esta incrustada en todos los niveles y campos de la vida nacional. 4. Por el demasiado numero de partidos políticos, cada uno por su lado que impide abordar y solucionar los problemas de todos, 5. Por el impacto del Cambio climático que afecta a varios campos entre ellos a la salud, economía, alimentación, agricultura, y tener un clima saludable no con extremos en temperatura, demasiadas lluvias, sequias, etc etc, 6. Por la Plurietnia o grupos humanos que hay no nos ponemos de acuerdo para evitar conflictos. 7. El Ecuador debe hacer valer lo que hace y piensa, para ello es necesario promocionar un Nacionalismo Ecuatoriano. 8. Por el escaso nivel de Investigación que hay en el país, cosa que hay que fomentar y formar científicos que asesoren todos los campos y niveles. 9. Todas las actividades del hombre ecuatoriano deben ser hechas con técnica y ciencia en la mano, con inversión extranjera y nacional para crear empleos y generar riqueza, están de acuerdo señores candidatos?. 10. Si los candidatos luego de leer este editorial, sienten que ser Presidente se viene difícil, deben reflexionar para que me meto en esto. Los científicos que hay en el país, debemos tomar las riendas y rumbo del país, porque nosotros sabemos que y como hay que hacer, lo que se debe hacer.

Carlos Puga Valencia