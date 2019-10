La asamblea de antaño

LEA TAMBIÉN

El país pregunta si los asambleístas podrán sentir tranquilidad, al saber que han forzado a cientos de mujeres a ser madres de niños producto de violencia; al legalizar una “medicina” que será consumida de manera indiscriminada, que solo creará mafias; al atentar contra la dignidad de la persona, sin respetar los principios y el debido proceso establecidos en la Constitución; al permitir que los ladrones de Estado salgan con las manos llenas y disfruten después de su breve instancia en prisión.

Simplemente no cabe en la mente cómo seguimos permitiendo estas reformas sin sentido. Si la Asamblea cree que está bien forzar la maternidad, generar vicios por supuestos medicamentos, atentar contra un derecho fundamental de las personas, entonces por qué no está bien quitarles a esos ladrones lo que nos robaron. Que decepción Asamblea de antaño, creímos que habíamos avanzado, creímos que vivíamos en una época donde solo se trataba de avanzar y no de retroceder.