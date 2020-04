Aclaración del abogado León Roldós Aguilera 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El día de hoy, miércoles 1 de abril del 2020, en relación a la columna de mi autoría, he conversado con el Ministro Richard Martínez, entre otros puntos, sobre lo siguiente:

1.- La posibilidad de la mora técnica -no pagar la deuda, en los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento- me expresó que sólo era posible sobre el segmento de intereses, por el instrumento de emisión de los bonos 2020, cuyo principal se pagó el 24 de marzo del 2020.



De no pagarse el principal, habrían podido los tenedores de bonos asumir el default de ese vencimiento, con la consecuencia de que otros acreedores puedan hacer lo mismo, por las cláusulas de que un default en un crédito faculta a los otros acreedores a declarar por vencidos los plazos, aun cuando no lo estén.



2.- Que Argentina si está sirviendo el pago de deudas por bonos.

Mi comentario:

El viernes 27 de marzo, Argentina había declarado que prefería caer en default. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró “ya no se podrán seguir utilizando reservas del Banco Central para pagar deuda, como se venía haciendo hasta ahora”.



Pero, entre el 29 y el 30 de marzo, Argentina se comprometió “a pagar el 31 de marzo un vencimiento de deuda por USD 250 millones, correspondiente a bonos Par y Letes, como último pago hasta que se resuelva la negociación con los bonistas”, expresó el 30 de marzo el mismo Ministro Guzmán, quien señaló que los recursos se completaron porque el Banco Central pudo recibir USD 200 millones por exportaciones de cereales (a los exportadores les compraron los dólares y se los liquidaron en moneda local).



Los acreedores bonistas tienen bonos de la deuda argentina, en dólares, emitidos bajo ley extranjera, por un total cercano a USD 69 mil millones.

Cumplo con la aclaración correspondiente.