Cartas a Quito / 8 de agosto de 2026

Volver a la raíz: Estrategia, prevención y soberanía para recuperar el Ecuador

Ecuador no puede seguir persiguiendo fantasmas mientras el crimen gobierna sus calles; llegó la hora de cambiar el fusil por la estrategia, devolver a cada institución su rol constitucional y recuperar el territorio desde la raíz. Más de dos años bajo la declaratoria de conflicto armado interno y un desfile interminable de estados de excepción han demostrado una verdad incómoda pero innegable: la fuerza militar en las calles es una herramienta de contención temporal, pero jamás será la cura definitiva para una sociedad sitiada por el crimen organizado.

Mientras el Estado celebra operativos conjuntos y toques de queda en zonas urbanas, las organizaciones delictivas simplemente se adaptan, mutan y migran. El “efecto cucaracha” es hoy una realidad dolorosa que ha desplazado la violencia hacia rincones antes pacíficos de la Sierra, el Litoral y el Oriente, demostrando que empujar el problema de un cantón a otro no es vencerlo, sino prolongar la agonía de la nación.

El corazón de la seguridad ciudadana se encuentra gravemente herido. El abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) no solo dejó infraestructura vacía; significó la retirada del Estado del espacio público y la entrega voluntaria de los barrios al control de las mafias. La Policía Nacional ha sido condenada a un rol puramente reactivo: una institución que llega en patrulla cuando las balas ya cesaron, los delincuentes han huido y los cuerpos yacen en el asfalto. Este modelo post-delito es un fracaso absoluto que rompe el principio de disuasión y sepulta la confianza del ciudadano, quien hoy se siente profundamente desamparado.

Recuperar el Ecuador requiere una transformación táctica audaz, urgente y alineada con la doctrina de seguridad, estructurada bajo pilares inquebrantables:

Zapatero a tus zapatos: Devolver a las Fuerzas Armadas su misión sagrada: El rol de los militares no es patrullar esquinas urbanas ni revisar licencias de conducir. Las Fuerzas Armadas deben concentrar el 100% de su capacidad operativa, tecnológica y de inteligencia en su verdadera misión y visión constitucional: el mantenimiento de la soberanía nacional. El verdadero golpe estratégico ocurre al sellar las fronteras terrestres, militarizar y blindar los puertos y aeropuertos (principales autopistas de salida de la droga), y proteger la soberanía marítima y ambiental de Galápagos. Si las fuerzas armadas custodian las fronteras y los enclaves estratégicos, el crimen organizado se queda sin oxígeno logístico.

El Retorno de la Policía Preventiva Comunitaria: Con las fronteras blindadas por los militares, la Policía Nacional debe volver a dominar la calle con un modelo completamente rediseñado. Esto implica transformar las antiguas UPC en subestaciones tácticas blindadas y fortificadas, capaces de resistir ataques y operar como cuarteles de respuesta inmediata, devolviendo la paz al tendero, al transportista y a la familia en el parque.

Patrullaje Dinámico e Inteligencia Financiera: El patrullaje debe dejar de ser un recorrido aleatorio y convertirse en un despliegue inteligente guiado por mapas de calor criminal en tiempo real, respaldado en la superficie por policías equipados, y en el subsuelo económico por la UAFE, asfixiando las rutas de lavado de activos de quienes financian el terror desde la impunidad de un escritorio.

Este no es un llamado a la rendición, sino un manifiesto a la acción inteligente y ordenada. Un Estado fuerte no es el que improvisa funciones, sino el que exige a cada institución cumplir el rol para el que fue entrenada. Las Fuerzas Armadas defendiendo la soberanía en las fronteras, los cielos y el mar; la Policía Nacional protegiendo al ciudadano en el barrio a través de la prevención y la cercanía. Es momento de que el Estado demuestre que su soberanía es real. Devolver la institucionalidad a su cauce correcto es el paso indispensable para arrebatarle el país a las redes criminales y devolverles a los ecuatorianos la libertad, la paz y la dignidad que les pertenecen.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador