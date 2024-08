Yailin la más viral ha causado revuelo con el estreno de su nuevo videoclip titulado Perdí mi tiempo. El material fue colgado en la plataforma de YouTube el 27 de agosto.

La canción y su video están cargados de un mensaje dirigido directamente a su expareja, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien tuvo una relación llena de controversias.

En el videoclip, Yailin la más viral aparece con un vestido de novia y una pistola, en una representación simbólica de la decepción y el dolor que siente tras el final de su relación.

Tras cámaras del videoclip Perdí mi tiempo, de YAILIN la más viral. Fotos: Instagram

La escena impactante muestra a la artista simulando un acto violento contra su “esposo”, destacando su sentimiento de traición y desilusión.

La letra de la canción Perdí mi tiempo refuerza este mensaje, con líneas como: “Yo no puedo creer que tú me hiciste eso, porque yo confié en ti, yo te lo entregué todo y al final nada valió la pena, solamente perdí mi tiempo. Qué basura”.

Además de expresar su dolor, Yailin la más viral muestra un fuerte mensaje de empoderamiento en su letra, subrayando que es capaz de atraer tanto a hombres como a mujeres.

“Tú buscas las mujeres, ellas me buscan a mí, los tigueres también pa’ que tú no me equivoques”, canta, afirmando su capacidad para atraer a diferentes personas y reafirmando su valor propio.

El estreno del videoclip llega en un momento turbulento para Yailin, que recientemente se vio envuelta en una polémica debido a la filtración de un video íntimo y a la colaboración de Tekashi 6ix9ine con La Perversa, considerada una rival de la artista.

A pesar de estos desafíos, Yailin La Más Viral ha recibido una ola de apoyo de sus seguidores en YouTube, quienes han elogiado su habilidad para canalizar sus emociones a través de su música y seguir adelante con fuerza.