El esperado cierre de la exitosa serie ‘Stranger Things’ dejó a los fanáticos con el corazón en la mano y múltiples interrogantes sobre sus personajes favoritos.

Más noticias

Entre el caos y las batallas épicas, una ausencia resultó especialmente notoria para los seguidores de la trama sobrenatural.

Mientras Max permanecía en coma tras su enfrentamiento con Vecna, el lugar donde debía estar su madre permaneció vacío.

Esta falta de respuestas alimentó diversas teorías en redes sociales sobre el destino de Susan Hargrove.

Sin embargo, la realidad detrás de cámaras de ‘Stranger Things’ escondía una historia mucho más humana que cualquier guion de ficción.

El silencio de la producción sobre este personaje ocultaba una situación personal de la actriz detrás del personaje.

🛸 Una historia más allá de ‘Stranger Things’

La actriz Jennifer Marshall, encargada de dar vida a la madre de Max, rompió el silencio sobre su situación de salud.

Según reporta La Teja, la intérprete fue diagnosticada con un melanoma que avanzó rápidamente hasta alcanzar la etapa tres.

Lo que inició como una lesión en el pie terminó comprometiendo sus ganglios linfáticos, cambiando su vida por completo durante el rodaje.

No te pierdas de leer: Aparece capítulo perdido de El Chavo del 8 y desata furor entre los fans

El Tiempo de Colombia informa que Marshall explicó que el diagnóstico ocurrió en 2022.

Aunque inicialmente estuvo agradecida con Netflix por permitirle acceder al seguro médico del sindicato, la falta de contrato para la temporada final complicó su proceso.

La ausencia de su personaje no fue solo una decisión narrativa, sino un golpe emocional y financiero para la artista.

🏥 ¿Dónde quedó la madre de Max?

La propia Jennifer Marshall cuestionó con humor y tristeza la desaparición de su personaje en las redes sociales.

“¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital?”, preguntó la actriz según cita US Magazine.

Te puede interesar: Café Tacvba pide retirar su música de Spotify por estas razones

Para ella, regresar al set habría significado un alivio mental y la posibilidad de mantener su cobertura médica en medio de su recuperación.

Por ahora, los fans se quedan con la nostalgia de una historia que no pudo cerrarse frente a las cámaras.

Te recomendamos: