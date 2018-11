#VIRAL

Personajes políticos invaden WhatsApp en Ecuador

¿Quién no ha compartido el sentir popular de la incertidumbre ecuatoriana con la frase insigne de Abdalá Bucaram? Ese “¿Y ahora?” que se grita al unísono, se comparte en videos o, acéptalo, también en memes. Pero situarse a la vanguardia de la tecnología también implica que los gestos de esos personajes políticos, que quizá no alegran la coyuntura pero sí a las redes sociales , se conviertan, por qué no, en ‘stickers’.

Desde que WhatsApp presentó su actualización con los nuevos ‘stickers’ el pasado 25 de octubre del 2018, lo único que faltaba era la convicción de para crearlos. Y sí, alguien se animó: el guayaquileño Ramón Maspóns.



Desde el expresidente Rafael Correa en todas sus formas: pensativo, alegre o sumido en la indignación, pasando por el triste rostro de Álvaro Noboa y un gesto soñador de Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional. También los hay con la cara de Cinthya Viteri, el excandidato presidencial Guillermo Lasso, Vanessa Bonilla, José Serrano y Mauricio Rodas, alcalde de Quito.



Pero la creación de estos ‘stickers’ no fue el resultado de un largo análisis de necesidades de la audiencia, ni mucho menos una estrategia para armar una base de datos, aunque, según bromea Maspons, ya tiene más de 2 000 números en su celular. Lo hizo simplemente porque estaba aburrido y tenía tiempo, bastante tiempo.

Indignado, alegre y simulando un corazón con las manos e incluso cuando rompió un ejemplar de una periódico capitalino. Así aparecen los 'stickers' del expresidente Rafael Correa que invaden los chats de los usuarios de WhatsApp en Ecuador. Foto: Tomada de Twitter @badpons.

“Me tocó pasar el día en cama y tenía un poco de fotos recortadas de los políticos que he usado en otros gráficos, así que las usé en esto. La verdad es que en lo personal, yo no uso stickers”, dice Maspons.



Él cuenta que se demoró un par de horas por los tres conjuntos de 'stickers' que elaboró. El proceso fue sencillo. Utilizó Adobe Photoshop y retocó las máscaras de cada imagen y para lograr que WhatsApp reconozca a cada uno de los rostros utilizó la aplicación Personal Stickers for Whatsapp.



El 13 de noviembre del 2018 presentó el primer grupo de 'stickers' con los rostros de Rafael Correa en su cuenta de Twitter: @badpons. Después, publicó un ‘popurrí’ con rostros variados y finalmente, el miércoles 15 de noviembre los complementó con ‘stickers’ de Jorge Glas y Lenín Moreno.

Admite que quería alojar sus ‘stickers’ en una ‘app’ gratis pero finalmente lo hizo de forma más personalizada. “Tocó distribuirlos a lo ‘criollo’, por WhatsApp o compartiendo el link a las imágenes para los que quieran armar el conjunto de stickers por su cuenta”.



Y no, no hay dedicatoria política en su creación. Si no están presentes actores políticos como Jaime Nebot, dice, es porque simplemente no tenía imágenes de archivo y tampoco encontró muchas que sirvan. “Digamos que no es tan expresivo”, bromea.



Las respuestas de los usuarios han sido positivas para los 'emojis' de Maspons, que se dieron a conocer en su cuenta de Twitter. El usuario @desconstructivista escribió "Increíble, jajaja. Por favor, los necesitamos en el día a dia".



Sobre el impacto de sus 'stickers', Maspons dice "la gente me envía capturas de sus chats, así que los usan que es lo chévere. Básicamente han sido muchas respuestas positivas, salvo por ahí la de una par de personas que alaban a cierto político".

Para los que quieran, los stickers de WhatsApp que faltaron ayer, de Glas (necesario) y Lenin...

Mismo trámite, el link para los que ya saben cómo hacerlo:https://t.co/r2HlApwBD5

y (por un rato) me avisan por DM los que no puedan y los quieran recibir por whatsapp pic.twitter.com/G7vOPRGvUD — Badpons (@badpons) 15 de noviembre de 2018

Pero los 'emojis' políticos no solo se toman los chats en Ecuador. En Argentina, por ejemplo, un grupo de creadores ideó una larga lista de stickers con personajes de la política albiceleste como Mauricio Macri, presidente de Argentina, o la expresidenta Cristina Fernández.



En la descripción de Cristina Stickers para WhatsApp, aplicación gratuita creada por el colectivo, sus creadores dicen que sus stickers “pueden ser usados para expresar tus sentimientos de cualquier manera imaginable”. Así, cuando no sabes lo que te están preguntando, la ‘app’, lanzada el pasado 3 de noviembre del 2018, te permite enviar "Esa te la debo", frase clásica de Macri cuando lo dice para los medios de comunicación cuando no sabe qué responder. En fin, el Internet, como siempre, la está rompiendo.



Si quieres incorporar al 'Mashi', Lenín Moreno, Jorge Glas o la diversa gama de rostros políticos de Maspóns puedes bajar los 'stickers' en formato png en tres links . Después de descargar el conjunto de 'emojis', necesitas la aplicación Personal Stickers for Whatsapp, disponible solo para dispositivos Android. Así los podrás activar. Si eres iOS, puedes pedirle a un amigo que te los envíe.