De forma gratuita, este sábado 13 de septiembre de 2025 se estrena en Quito la ópera rock Volvió la banda. El músico Luis Rueda, ex vocalista de La Trifulka, y el actor Andrés Garzón, reconocido por la teleserie Mis adorables entenados, unen fuerzas en un proyecto artístico que promete.

La obra Volvió la Banda combina humor negro, música y ficción en un espectáculo que rompe las fronteras entre el teatro y el rock. El montaje relata la historia de un hombre que, en un universo paralelo, nunca fue músico. Encerrado en su cuarto, sueña con grabar 100 canciones, alcanzar la fama y dejar atrás la frustración.

Un relato que juega con el absurdo para Luis Rueda y Andrés Garzón

El proyecto se presenta como una anti-biografía del músico y compositor ecuatoriano Luis Rueda. En escena, el personaje vive entre el fracaso y la ilusión, con guiños que los seguidores del artista reconocerán en referencias a sus canciones. El humor negro y la ironía marcan un tono que oscila entre la tragedia personal y la comedia del autoengaño.

La propuesta rompe la cuarta pared. El protagonista revela que sí alcanzó lo que soñaba y el escenario cambia radicalmente. El cuarto miserable se convierte en un show de rock con luces, humo y una banda en vivo. El público pasa de presenciar un monólogo a corear diez canciones como en un concierto.

Una experiencia híbrida

La obra está dirigida y actuada por Andrés Garzón, actor y director con más de 25 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Garzón aporta su experiencia para fusionar narrativas escénicas y musicales en un solo lenguaje.

Por su parte, Luis Rueda, figura del rock independiente con más de dos décadas de carrera, se adentra en la dramaturgia y la actuación. El montaje representa la vida que pudo haber tenido si no hubiera escogido la música. Es un ejercicio de ficción que explora los límites entre la biografía y la imaginación.

El resultado es un espectáculo que no busca moralejas, sino decibeles. Los organizadores lo describen como una experiencia que empieza con “calzoncillos existenciales” y termina en pogo colectivo. El público, señalan, no sabe si debe aplaudir, llorar o pedir otra ronda de cervezas.

Estrenos en Quito y Guayaquil

El montaje tendrá dos presentaciones en septiembre. La primera será en Quito, el sábado 13 de septiembre, en el Teatro Capitol, a las 19:00. La segunda se realizará en Guayaquil, el sábado 20 de septiembre, en el Teatro Centro de Arte, a las 20:00.

Los organizadores destacan que se trata de la primera obra de teatro en Ecuador que concluye como concierto. La puesta en escena convierte el drama de un cuarto encerrado en una fiesta musical que desborda energía y emoción.

