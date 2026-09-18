Millie Bobby Brown presenta a su segundo hijo en redes sociales

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi confirmaron el 17 de septiembre de 2026 la llegada de su segundo bebé por adopción.

La actriz de ‘Stranger Things’ publicó la primera fotografía familiar del recién nacido.

Si quieres recordar cómo inició este camino en la maternidad para la pareja, lee también: el día que anunciaron la llegada de su primera hija mediante adopción.

🍼 ¿Cómo confirmó Millie Bobby Brown el nacimiento de su segundo hijo?

Millie Bobby Brown publicó en Instagram la imagen de las manos de su familia unidas a la del bebé con la frase “Hola, pequeñito”.

Hola! reportó que la actriz lució un anillo de oro y diamantes con la palabra “MOM”, confirmando que el nuevo integrante es un varón.

Publicación en IG de Millie Bobby Brown.

📸 ¿Qué detalles de la fotografía llamaron la atención?

La instantánea compartida muestra a la pareja junto a sus dos hijos.

Según informó RPP, la composición de la fotografía familiar guarda un gran parecido con la portada del álbum ‘Keep the Faith’, perteneciente a la banda del abuelo del bebé, Jon Bon Jovi.

⛰️ ¿Qué pistas dieron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi antes del anuncio?

Las sospechas sobre el nuevo integrante comenzaron durante sus recientes vacaciones en la cordillera de los Dolomitas, en Italia.

UnoTV detalló que la pareja compartió un video paseando alpacas donde Bongiovi llevaba un portabebé en la espalda, lo que levantó rumores previos sobre la adopción.

👶 ¿Cómo fue el proceso de adopción de la familia Bongiovi Brown?

La pareja recurrió nuevamente a la adopción para expandir su hogar, tras haber recibido a su primera hija en agosto de 2025.

El proceso mantendrá la privacidad sobre el nombre del menor, tal como hicieron con su primogénita durante su primer año de vida.

Más allá de su faceta familiar, la carrera profesional de la actriz no se detiene; si te interesa explorar sus próximos proyectos en pantalla, también puedes revisar: los detalles sobre el regreso de ‘Enola Holmes’ en Netflix.

Millie Bobby Brown; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi? Se casaron oficialmente en una ceremonia íntima y privada a mediados del año 2024. La famosa protagonista de ‘Stranger Things’ y el hijo del reconocido músico Jon Bon Jovi formalizaron su relación tras varios años de noviazgo y un compromiso anunciado en 2023. ❓ ¿Habrá una tercera película de ‘Enola Holmes’ protagonizada por Millie Bobby Brown? Sí, Netflix confirmó el desarrollo de una tercera entrega de la saga de misterio. La actriz británica no solo retomará su papel como la ingeniosa hermana menor del detective Sherlock Holmes, sino que también continuará participando activamente como productora ejecutiva a través de su propia compañía, PCMA Productions.

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