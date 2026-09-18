Millie Bobby Brown presenta a su segundo hijo en redes sociales

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Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi confirmaron el 17 de septiembre de 2026 la llegada de su segundo bebé por adopción.
La actriz de ‘Stranger Things’ publicó la primera fotografía familiar del recién nacido.
Si quieres recordar cómo inició este camino en la maternidad para la pareja, lee también: el día que anunciaron la llegada de su primera hija mediante adopción.
Millie Bobby Brown publicó en Instagram la imagen de las manos de su familia unidas a la del bebé con la frase “Hola, pequeñito”.
Hola! reportó que la actriz lució un anillo de oro y diamantes con la palabra “MOM”, confirmando que el nuevo integrante es un varón.
La instantánea compartida muestra a la pareja junto a sus dos hijos.
Según informó RPP, la composición de la fotografía familiar guarda un gran parecido con la portada del álbum ‘Keep the Faith’, perteneciente a la banda del abuelo del bebé, Jon Bon Jovi.
Las sospechas sobre el nuevo integrante comenzaron durante sus recientes vacaciones en la cordillera de los Dolomitas, en Italia.
UnoTV detalló que la pareja compartió un video paseando alpacas donde Bongiovi llevaba un portabebé en la espalda, lo que levantó rumores previos sobre la adopción.
La pareja recurrió nuevamente a la adopción para expandir su hogar, tras haber recibido a su primera hija en agosto de 2025.
El proceso mantendrá la privacidad sobre el nombre del menor, tal como hicieron con su primogénita durante su primer año de vida.
Más allá de su faceta familiar, la carrera profesional de la actriz no se detiene; si te interesa explorar sus próximos proyectos en pantalla, también puedes revisar: los detalles sobre el regreso de ‘Enola Holmes’ en Netflix.
Se casaron oficialmente en una ceremonia íntima y privada a mediados del año 2024. La famosa protagonista de ‘Stranger Things’ y el hijo del reconocido músico Jon Bon Jovi formalizaron su relación tras varios años de noviazgo y un compromiso anunciado en 2023.
Sí, Netflix confirmó el desarrollo de una tercera entrega de la saga de misterio. La actriz británica no solo retomará su papel como la ingeniosa hermana menor del detective Sherlock Holmes, sino que también continuará participando activamente como productora ejecutiva a través de su propia compañía, PCMA Productions.