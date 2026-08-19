Seguir las historias de Marvel ya no consiste únicamente en ordenar películas y series por fecha de estreno. Los personajes ahora pueden atravesar realidades alternativas, recuperar versiones anteriores y conectar producciones que originalmente pertenecían a franquicias diferentes.

El estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el 31 de julio de 2026, abrió un nuevo capítulo para el Peter Parker interpretado por Tom Holland. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, se convirtió además en una escala importante antes de Avengers: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre de 2026.

Para entender esa red, EL COMERCIO creó un mapa interactivo que reúne películas, series, temporadas, especiales y personajes. El lector puede comenzar con Spider-Man, los X-Men, Daredevil, Loki, Deadpool o Doctor Doom y descubrir qué producciones sostienen cada conexión.

El especial reúne 142 producciones, 42 personajes puente y 49 conexiones editoriales principales. Su propósito no es afirmar que todas las historias suceden en una sola realidad, sino mostrar cuándo existe una relación comprobable entre ellas.

Las conexiones pueden surgir por la continuidad de una historia, la aparición de un mismo personaje, una escena poscréditos, la intervención de la TVA, un encuentro entre realidades o un reparto confirmado oficialmente.

Cómo recorrer el mapa interactivo

El mapa no necesita leerse de principio a fin. Cada persona puede construir su propio recorrido.

Primero, se debe elegir una película, serie o personaje. El buscador permite localizar nombres como Spider-Man, Wolverine, Loki, Daredevil o Doctor Doom. También se puede filtrar por producción, personaje o continuidad.

Así se conectan las películas, series y personajes de Marvel El mapa interactivo de EL COMERCIO permite seguir las conexiones entre películas, series y personajes de Marvel. Ingresar

Al tocar un nodo, las líneas relacionadas se iluminan. El panel lateral —ubicado debajo del gráfico en celulares— explica por qué existe esa conexión y muestra las historias hacia las que se puede continuar.

Las líneas más gruesas representan vínculos directos, como una continuidad narrativa, una aparición confirmada o un reparto oficial. Las más delgadas corresponden a referencias o consecuencias indirectas que también cuentan con respaldo documental.

Después, el lector puede seleccionar uno de los títulos que aparece en “Conexiones visibles”. Esa producción o personaje se convierte en el nuevo centro del recorrido.

Spider-Man conecta distintas etapas de Marvel

La ruta de Peter Parker dentro del MCU comienza antes de sus películas individuales. Su primera aparición en esta continuidad ocurrió en ‘Captain America: Civil War’, antes de protagonizar ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Far From Home’ y ‘No Way Home’.

La última de esas películas cambió la escala de su historia al reunir al Spider-Man de Tom Holland con las versiones interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Esa convergencia convirtió las antiguas películas producidas por Sony en parte de una conexión audiovisual más amplia.

‘Brand New Day’ continúa el recorrido de Peter Parker después de los acontecimientos de No Way Home. Marvel identifica a Tom Holland como protagonista y a Destin Daniel Cretton como director de la película, estrenada el 31 de julio de 2026.

El mapa permite retroceder desde esta producción hacia los anteriores Spider-Man, pero también avanzar hacia personajes y acontecimientos relacionados con la siguiente gran etapa cinematográfica.

Avengers Doomsday reúne historias que antes estaban separadas

‘Avengers: Doomsday’ ampliará todavía más la convergencia entre las distintas franquicias de Marvel.

Los adelantos oficiales confirmaron el regreso de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, y de Thor, nuevamente encarnado por Chris Hemsworth. También anunciaron la participación de personajes procedentes de los X-Men, Wakanda y Fantastic Four.

Entre los regresos mutantes confirmados se encuentran Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cyclops. Los adelantos también mostraron a Shuri, M’Baku, Namor y The Thing.

La película será dirigida por Joe y Anthony Russo. Robert Downey Jr. regresará a las producciones de Marvel, pero ya no como Tony Stark, sino como Victor von Doom.

El reparto anunciado también incluye figuras vinculadas con ‘Thunderbolts’, ‘The Fantastic Four: First Steps’, ‘Black Panther’, ‘Captain America’, ‘Loki ‘y las películas de los X-Men producidas anteriormente por Fox.

‘Avengers: Doomsday’ tiene su estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Las rutas recomendadas para comenzar

Quienes no sepan por dónde entrar pueden probar uno de estos recorridos:

Spider-Man rumbo a Doomsday: sigue la historia desde Civil War hasta Brand New Day. Los tres Spider-Man: conecta las películas de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Daredevil y la línea callejera: recorre las series de Netflix y su incorporación a las producciones más recientes. Loki y la TVA: muestra cómo los viajes temporales y las realidades alternativas afectan otras historias. Deadpool, Wolverine y los X-Men: enlaza las películas de Fox con la etapa actual. Fantastic Four y Doctor Doom: conduce hacia uno de los ejes de Doomsday. Venom y Sony: reconstruye los cruces entre las películas de Sony y Spider-Man. Wanda, Vision y las realidades alternativas: conecta series y películas alrededor de la familia Maximoff.

Estas rutas no son obligatorias. El lector puede buscar cualquier nombre y construir una secuencia diferente.

El mapa distingue los hechos de las teorías

La base utiliza páginas oficiales de Marvel, Sony Pictures y 20th Century Studios, además de anuncios de reparto, avances y materiales promocionales.

Las teorías de los fanáticos y los rumores sobre futuras apariciones no se presentan como conexiones confirmadas. Cuando una producción todavía no tiene una fecha exacta, el mapa lo indica expresamente en lugar de asignarle un día estimado.

También se diferencia la fecha de estreno del momento interno en el que ocurre cada trama. Esta separación resulta necesaria porque varias historias incluyen saltos temporales, viajes entre realidades y acontecimientos que no siguen el orden de lanzamiento.

Los lectores pueden ayudar a mejorar el especial

Una producción de este tamaño puede cambiar con cada estreno, tráiler o anuncio oficial. Por eso, el especial incorpora la opción “Reportar una grieta”.

El lector puede señalar una fecha incorrecta, una producción ausente, una conexión dudosa o una fuente incompleta. También puede adjuntar un enlace para que la Redacción compruebe la observación.

El reporte no modifica automáticamente el mapa. Cada contribución debe pasar por una verificación editorial antes de incorporarse.

Preguntas frecuentes sobre el mapa de Marvel

¿El mapa incluye todas las películas y series de Marvel?

La cronología reúne las principales películas, series, temporadas y especiales del MCU ampliado, junto con producciones de Sony, Fox y otras franquicias que establecieron conexiones audiovisuales comprobables.

¿Es necesario haber visto todas las producciones?

No. El lector puede comenzar con el personaje o la película que conoce y seguir únicamente las conexiones que le interesen.

¿El especial contiene spoilers?

El mapa explica relaciones entre producciones y personajes. Evita revelar los principales giros de ‘Spider-Man: Brand New Day,’ pero puede mencionar apariciones, repartos y acontecimientos conocidos de películas anteriores.

¿El mapa se actualizará?

Sí. La base puede incorporar nuevos estrenos, anuncios oficiales, correcciones y conexiones verificadas rumbo a ‘Avengers: Doomsday’ y producciones posteriores.