Kim Kardashian recordó su hospitalización y encendió las alarmas por antecedentes de cáncer en su familia

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Kim Kardashian recordó su hospitalización por esofagitis durante el avance del programa ‘The Kardashians’, difundido el 17 de septiembre de 2026.

La celebridad estadounidense reveló los detalles de su atención médica en la octava temporada, lo que causó preocupación por los antecedentes de su padre, Robert Kardashian.

🏥 ¿Por qué preocupa la esofagitis de Kim Kardashian?

Kim Kardashian padeció una inflamación en el revestimiento del esófago.

La situación generó angustia en su madre, Kris Jenner, debido a que Robert Kardashian falleció en 2003 por cáncer de esófago, según reportó Bío Bío.

🩺 Diagnóstico médico de la esofagitis

La esofagitis no equivale a cáncer de esófago, aunque la inflamación crónica por reflujo puede derivar en esófago de Barrett, de acuerdo con TN.

Los síntomas más comunes son la acidez, el dolor al tragar y la molestia en el pecho.

Esta no es la única vez que la salud y vida personal de la empresaria acaparan portadas. Si quieres profundizar en sus exóticos tratamientos de cuidado, conoce el tratamiento estético con esperma de salmón que probó Kim Kardashian.

👨‍👩‍👧 Antecedentes de la familia Kardashian

La salud esofágica es una causa constante para la familia. En 2019, inauguraron el Centro Robert G. Kardashian para la Salud Esofágica en UCLA Health para prevenir patologías graves, según informó El Tiempo de Colombia.

El diagnóstico requerirá seguimiento médico continuo para la celebridad.

Pero hay otra historia detrás de los momentos difíciles de la celebridad que también generó gran impacto mediático. Revisa el caso de la millonaria indemnización tras el robo que sufrió Kim Kardashian en París.

Kim Kardashian; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué pasó con el robo a Kim Kardashian en París en 2016? Un tribunal de París le otorgó a Kim Kardashian 1 euro simbólico en daños por el robo a mano armada que sufrió en 2016. La estrella de reality TV pidió esa cantidad simbólica en su demanda civil contra los ladrones que la ataron y robaron joyas por millones. ❓ ¿Con quién está saliendo Kim Kardashian en 2026? Kim Kardashian mantiene una relación pública con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton desde principios de 2026. La pareja ha sido vista disfrutando de viajes familiares, incluyendo unas vacaciones en Hawái en agosto de 2026 junto a los hijos de Kim.

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