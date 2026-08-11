Actriz de ‘Harry Potter’ asegura haber ganado más en OnlyFans que en toda su carrera

Jessie Cave, actriz británica recordada por interpretar a Lavender Brown en la franquicia cinematográfica de ‘Harry Potter’, reveló que sus ingresos en OnlyFans superaron todo lo recaudado en su carrera de actuación, según reportó El Periódico.

La decisión económica respondió a deudas personales y a la falta de oportunidades en la industria del cine.

Para conocer más sobre cómo se mantiene vivo el interés por esta franquicia, te invitamos a revisar este adelanto de la nueva serie de ‘Harry Potter’ que revela sus escenarios y varitas.

🎬 ¿Cómo pasó Jessie Cave de ‘Harry Potter’ a OnlyFans?

La intérprete debutó en la saga de ‘Harry Potter’ en 2009 con la película ‘El misterio del príncipe’.

Años después, tras enfrentar rechazos en audiciones y dificultades financieras para mantener a sus cuatro hijos, decidió buscar alternativas de ingresos en plataformas digitales, conforme detalló El País.

El giro profesional de la actriz ocurrió en 2025, cuando abrió su perfil con el objetivo inicial de saldar deudas y costear reparaciones en su vivienda.

La transición distanció a Cave de los grandes estudios de cine para tomar control total de su imagen.

Si quieres profundizar en los cambios que atraviesa la franquicia con sus nuevos elencos, te recomendamos leer sobre la incorporación de Grace Cochrane como Ginny Weasley en la producción de HBO.

💇‍♀️ ¿Qué contenido publica la actriz de Harry Potter en la plataforma?

El trabajo de Cave en OnlyFans se enfoca en un nicho específico centrado en su melena, donde cobra una suscripción mensual de 6 dólares, de acuerdo con El Imparcial.

En los videos aparece cepillándose o peinándose el cabello mientras viste trajes temáticos, incluyendo atuendos de su antiguo personaje.

Los resultados económicos alcanzaron sumas de hasta 17 000 euros (19 618 dólares) en un solo día mediante mensajes privados y suscripciones, confirmó El Periódico.

La creadora de contenido sostiene que su propuesta no es de carácter sexual explícito, sino enfocada en el entretenimiento creativo.

Este tipo de debates sobre la recepción del público se complementa con las reacciones mixtas ante la elección del nuevo profesor Snape.

🚫 Exclusión de eventos de la franquicia y visión a futuro

La presencia de la actriz en la plataforma derivó en su exclusión de convenciones familiares del universo de ‘Harry Potter’, según citó El Periódico.

Ante este escenario, Cave manifestó que no volverá a asistir a dichos encuentros, influenciada también por las polémicas públicas de la autora J.K. Rowling.

También hemos analizado en detalle la percepción de la audiencia en nuestra reseña sobre cómo el nuevo Harry Potter convence al público a pesar de sus ausencias.

Cave proyecta que el uso de estas herramientas digitales representa el futuro económico para muchos artistas independientes que buscan estabilidad financiera ante la falta de empleo en la actuación, concluyó El País.

Franquicia ‘Harry Potter’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿En qué orden se deben ver las películas de Harry Potter? Se deben ver en orden de estreno, comenzando por ‘La piedra filosofa’l y finalizando con ‘Las reliquias de la muerte: Parte 2’. Esta secuencia cronológica permite entender la evolución temática de la franquicia, la maduración de los personajes principales y la continuidad de la trama del universo creado por J.K. Rowling. ❓ ¿Dónde se pueden ver todas las películas de Harry Potter en streaming? Las ocho películas de la saga están disponibles de forma oficial en la plataforma Max (anteriormente HBO Max). La disponibilidad en otros servicios de transmisión puede variar según la región o los acuerdos temporales de licencias de distribución de Warner Bros. ❓ ¿Cuáles son las cuatro casas de la escuela Hogwarts y sus características? Las casas son Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, cada una representando distintos valores y rasgos de personalidad. Gryffindor destaca por la valentía, Slytherin por la ambición y astucia, Ravenclaw por la sabiduría e ingenio, y Hufflepuff por la lealtad y el trabajo justo. ❓ ¿Qué diferencia hay entre los libros y las películas de Harry Potter? Los libros profundizan en el pasado de Lord Voldemort, arcos secundarios de personajes y explicaciones del mundo mágico que las películas omitieron por límites de tiempo. Adaptaciones como ‘El cáliz de fuego’ y ‘El misterio del príncipe’ presentan los cambios argumentales más significativos respecto al material original.

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