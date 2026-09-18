Presunta ladrona se vuelve viral por su increible parecido con Jennifer López

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue arrestada el 30 de agosto de 2026 en Monticello, Minnesota, tras ser acusada de robar baterías de herramientas eléctricas por un valor de 580 dólares.

El caso escaló en redes sociales tras ser compartida recientemente la ficha policial debido a su asombroso parecido físico con la cantante Jennifer López.

📸 ¿Por qué se volvió viral la ficha policial?

La imagen captada por la Oficina del Sheriff del Condado de Wright desató miles de comentarios por la similitud con Jennifer López.

Según reportó 20 Minutos, los usuarios bromearon sobre el parecido con la artista e hicieron alusiones humorísticas a sus canciones.

Más allá de este divertido episodio en redes, la artista mantiene una vigencia envidiable y esta es la clave detrás de su éxito sostenido en la industria

Imagen de mujer parecida a Jennifer López.

⚖️ ¿Qué detalles revelaron las investigaciones?

El arresto ocurrió luego de que un empleado reconociera a la sospechosa en la tienda, detalló The Mirror.

La acusada admitió el hecho y enfrenta un delito menor grave de hurto, sumado a antecedentes por posesión de drogas y huida policial.

🎬 Similitudes con papeles de ficción

Por su parte, El Periódico destacó las comparaciones del público entre el incidente y el papel de la artista en la película ‘Estafadoras de Wall Street’.

Sin embargo, los reflectores siempre regresan a su vida sentimental. Y aquí viene un detalle interesante: descubre cómo reapareció el vínculo de Jennifer López con Ben Affleck

La viralización de la imagen mantiene el debate en plataformas digitales sobre el parecido entre ambas mujeres.

Jennifer López; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Con quién está casada actualmente la cantante y actriz Jennifer López? Jennifer López se encuentra soltera tras solicitar el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024. Su separación legal concluyó su historia sentimental conocida como ‘Bennifer’, por lo que no mantiene ningún vínculo matrimonial activo en la actualidad. ❓ ¿A cuánto asciende la fortuna total calculada de Jennifer López? La fortuna de Jennifer López está estimada en aproximadamente 400 millones de dólares según portales financieros especializados como Celebrity Net Worth. Su patrimonio proviene de su carrera discográfica, giras globales, producciones cinematográficas en Hollywood y marcas comerciales como JLo Beauty.

Te recomendamos: