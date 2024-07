Jennifer López, más conocida como ‘JLo’, nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York. Si alguna vez te preguntaste ¿cuál es la nacionalidad de JLo?, te contamos que es de ascendencia puertorriqueña.

La ‘diva del Bronx’ ha sido una figura prominente en la industria del entretenimiento, destacándose como actriz, cantante, bailarina y empresaria. Su influencia ha sido crucial para la representación de los latinos en Hollywood y en la música pop.

Biografía de ‘JLo’

Hoy, 24 de julio de 2024, ‘JLo’ celebra su 55 cumpleaños. Desde pequeña, Jennifer López mostró su pasión por el mundo del espectáculo. A los 16 años, comenzó su carrera como bailarina, lo que marcó el inicio de una trayectoria llena de éxitos.

Su talento la llevó a la pantalla grande, donde conquistó al público con su carisma y versatilidad en películas como ‘Selena’, ‘La boda de mi mejor amiga’ y ‘Moulin Rouge!’. En 1999, irrumpió en la escena musical con su álbum debut ‘On the 6’, con el que cosechó éxitos consolidándose como una de las artistas latinas más importantes del mundo.

Entre sus ‘hits’ más emblemáticos se encuentran Jenny from the Block, Ain’t It Funny, Waiting for Tonight y Let’s Get Loud, que han hecho bailar a millones.

Además de su carrera como actriz y cantante, Jennifer ha destacado como empresaria, productora, bailarina y filántropa, convirtiéndose en una verdadera mujer multifacética.

Su pasión por el baile, desde hip-hop hasta flamenco y salsa, la ha llevado a sobresalir desde sus inicios como bailarina profesional en televisión y videos musicales.

Su influencia ha traspasado fronteras, convirtiéndola en un ícono de la cultura pop, de la moda y un símbolo de empoderamiento para las mujeres latinas y de todo el mundo.

‘JLo’ y Ben Affleck

En cuanto a su vida personal, según Cosmopolitan, ‘JLo’ ha estado casada cuatro veces. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa en 1997, seguido por Cris Judd en 2001, Marc Anthony en 2004, con quien tiene dos hijos, y finalmente con Ben Affleck en 2022.

A pesar de los desafíos en su vida amorosa, ‘JLo’ sigue siendo una figura resiliente y dedicada a su carrera. Este verano, a decir de Daily News, ha disfrutado de su tiempo en los Hamptons, para celebrar su cumpleaños de manera independiente.

Entre los últimos rumores en torno a ‘JLo’ y Ben Affleck, de acuerdo con un informe reciente de Univisión, la pareja habría terminado su matrimonio hace meses. Ambos se reencontraron el 26 de junio en Los Ángeles tras un viaje de la cantante a Europa. Sin embargo, no han sido vistos juntos desde el 2 de junio, cuando asistieron a un partido de baloncesto de Samuel, el hijo menor del actor.

Según Page Six, citada por Univisión, fuentes revelaron que la pareja ha estado separada desde marzo, pero no han hecho público su rompimiento porque Affleck es muy protector con López. Los rumores de problemas en su relación comenzaron a mediados de mayo.