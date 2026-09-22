Causa de muerte de Hayden Panettiere confirmada oficialmente por forense de EE. UU.

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años, por efectos tóxicos accidentales de fentanilo y otras sustancias combinadas, según determinó el informe de la Oficina del Forense del condado de Greenville.

📌 ¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere?

El examen forense determinó que la causa del deceso de Hayden Panettiere fueron los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Las autoridades declararon la muerte como un hecho accidental.

La autopsia confirmó que el cuerpo no presentaba señales de lesiones ni traumatismos que contribuyeran al deceso, según reportaron fuentes de Telemundo y CNN.

💊 ¿Qué halló la policía en la escena del fallecimiento?

Los socorristas acudieron a un apartamento en Greenville tras un aviso de paro cardíaco.

Pese a las maniobras de reanimación, la actriz fue declarada muerta en el lugar.

Su pareja Brian Hickerson y su hermano Zach estaban presentes en el inmueble.

Hickerson entregó a los agentes una bolsa con los medicamentos de la artista.

Pero el historial con su pareja no era nuevo; si quieres revisar los antecedentes de violencia y arrestos que marcaron la relación de la actriz con Brian Hickerson, revisa todos los detalles de ese episodio aquí.

🚨 ¿Qué autoridades investigan el caso de Hayden Panettiere?

La Administración para el Control de Drogas (DEA) interroga a personas vinculadas al entorno de la celebridad en Los Ángeles.

Las investigaciones buscan determinar si la víctima consumió una pastilla falsificada.

Las indagaciones continuarán para establecer cómo la actriz obtuvo las sustancias halladas en los análisis forenses.

Y si quieres conocer más sobre las líneas de indagación federales, te explicamos cómo la DEA reconstruye las últimas horas de la artista para ubicar a los presuntos responsables de la distribución de estas drogas.

Hayden Panettiere; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué personaje interpretó Hayden Panettiere en ‘Heroes’? Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennet, una estudiante de secundaria con la capacidad de regenerar sus heridas. El personaje, conocido por la frase “la animadora debe sobrevivir”, se convirtió en uno de los más recordados de ‘Heroes’ y marcó el gran salto de la actriz hacia la fama internacional. ❓ ¿Qué papel tuvo Hayden Panettiere en ‘Nashville’? En ‘Nashville’, Hayden Panettiere interpretó a Juliette Barnes, una exitosa cantante de música country que enfrenta problemas de fama, relaciones y salud emocional. La serie se emitió entre 2012 y 2018 durante seis temporadas, y el papel le permitió mostrar también sus habilidades como intérprete musical.

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