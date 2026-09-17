Macklemore responde con una fuerte donación tras la polémica con Ed Sheeran

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El cantante británico Ed Sheeran atraviesa una controversia internacional tras lo sucedido dentro de su gira Loop Tour.

Mientras tanto, el rapero Macklemore anuncia la donación de 1 millón de dólares de sus ganancias netas en la gira a seis organizaciones de ayuda al pueblo palestino.

❓ ¿Por qué Ed Sheeran excluyó a Macklemore de su gira?

El conflicto inició tras las presentaciones del 4 y 5 de septiembre de 2026 en Nueva Jersey, donde Macklemore expresó mensajes políticos a favor de Palestina.

Según reportó La Vanguardia, propietarios de recintos como Robert Kraft presionaron para retirar al rapero de los shows amenazando con no prestar los espacios, mientras Ed Sheeran optó por mantenerse neutral en temas políticos.

Pero hay un detalle de esta historia que cambia todo: conoce cómo la polémica de la gira afectará o no las fechas confirmadas para Sudamérica.

🕊️ ¿Qué impacto tuvo la donación de Macklemore?

Macklemore destinó sus ingresos a entidades humanitarias y retó a Kraft a igualar la cifra.

De acuerdo con El Diario, el empresario anunció la entrega de 2 millones de dólares para auxilio humanitario en Gaza, gestionados tras conversaciones previas con el propio Ed Sheeran.

🎸 Consecuencias en el equipo de Ed Sheeran

La salida del rapero provocó un efecto dominó. Conforme detalló Marca, músicos como Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda Beoga abandonaron la gira en protesta y solidaridad con Macklemore.

Si te interesa recordar la cercanía del artista con su público antes de esta crisis, revisa el especial mensaje que Ed Sheeran dedicó a Ecuador tras su último show.

La continuidad normal del tour de Ed Sheeran dependerá de la reorganización de sus fechas y la gestión de sus nuevos artistas invitados.

Conflicto entre Ed Sheeran y Macklemore; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué Macklemore fue retirado de la gira de Ed Sheeran? Macklemore fue retirado de las fechas restantes de la gira estadounidense de Ed Sheeran después de realizar declaraciones a favor de Palestina durante sus conciertos. Según el promotor, varios recintos se opusieron a su participación porque su presencia podía poner en riesgo la realización de los eventos. ❓ ¿Qué dijo Macklemore sobre Palestina durante sus conciertos? Macklemore expresó públicamente su apoyo a Palestina y pronunció el mensaje “Free Palestine” durante una presentación en Estados Unidos. El rapero defendió sus declaraciones y afirmó que no pretendían atacar a las personas judías, sino manifestar solidaridad con la población palestina.

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