Los detalles más curiosos del nuevo SUPERMAN

Carolina Vasco (I)

DC Studios, tras varias audiciones, decidió que David Corenswet será el nuevo Superman. Lo curioso de este actor es que le desagradan las audiciones y que uno de sus sueños era interpretar a este superhéroe.

No le gustan las audiciones

Durante el proceso de audición para el papel de Superman se enfrentó a reconocidos actores como Tom Brittney y Nocholas Hoult para encarnar al periodista Clark Kent.

David Corenswet -durante una entrevista con el The New York Times- explicó que ama el mundo de la actuación. Sin embargo, reveló que no disfrutaba del proceso de las audiciones.

"Realmente puede convertirse en una experiencia terrible porque es mucho rechazo (…) Ni siquiera solo rechazo. La mayoría de las veces nunca escuchas nada", afirmó el joven actor.

Actor y guionista

David Corenswet es un actor y guionista estadounidense. Nació el 8 de julio de 1993 y actualmente tiene 29 años. Luego de graduarse de la escuela Juilliard en 2016 empezó a registrar participaciones en producciones para televisión. Logró reconocimiento en la serie 'House of Cards', en 2018.

En 2019 protagonizó el seriado 'The Politician1'​ y un año después figuró en 'Hollywood'. Ambas producciones fueron creadas por Ryan Murphy. El 27 de junio de 2023, el director James Gunn anunció que Corenswet será el nuevo 'Superman' para las próximas películas de DC Estudios.

Su objetivo era ser Superman

En 2019, en una entrevista con Entertainment Weekly, confesó que su mayor objetivo como intérprete era encarnar a Superman. "Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista", indicó.

