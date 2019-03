¿Cómo convivir con ese compañero de trabajo que no soportas?

El estrés laboral, la presión, los horarios, los jefes son problemas con los que muchos trabajadores deben lidiar a diario, pero en muchos casos a estos factores se les suma otro, los compañeros a los que no se soporta. Ponerte en la piel de tus colegas o intentar ser objetivos son algunos de los consejos que puedes seguir para tratar de armonizar tu relación laboral. Ahora te damos otras recomendaciones.

Alex Newton es experto en relaciones laborales, en una entrevista con la BBC, aseguró que una de las mejoras formas para arreglar el ambiente con tus compañeros es enfrentarlos y hablar con ellos. El experto asegura que las personas que no mantienen una buena relación tratan de no dialogar directamente con los otros y esto solo empeora el ambiente laboral.



Para Newton la solución más sencilla para afrontar los problemas de comunicación es la valentía. "Una conversación honesta con ese compañero que no te gusta puede solucionar el problema rápidamente y a largo plazo", recomienda.



La segunda recomendación para que tu compañero de trabajo al que no soportas y tú no se lleven tan mal es examinarte primero a ti. "Mientras nosotros pensamos que somos encantadores otros pueden percibirnos como alguien muy intimidante", explica la experta en desarrollo personal Jenny Bird.



Newton aconseja tener mayor empatía con los compañeros con los que no nos llevamos, aunque nos resulte difícil. “Haz preguntas y busca entender el punto de vista de la otra persona. Después, demuéstrales que entiendes su postura resumiendo lo que te acaban de decir. Esa es una herramienta muy poderosa para llegar a acuerdos”, aconseja.



Por otro lado, el psicólogo ecuatoriano y experto en recursos humanos J. Fernando Mosquera asegura que la vida está llena de entornos y estos tienen espacio para muchos tipos de personalidades, Lo importante tener conciencia de esto para poder interactuar mejor con nuestros compañeros.



Finalmente, es necesario que manejes la situación objetivamente. Hay tres puntos que se deben tomar en cuenta según los expertos: Probablemente, el rechazo mutuo no es personal. La otra persona no te tiene que caerte bien ni tienen que ser amigos, simplemente tienen que aprender a trabajar juntos. Intenta no caer en prejuicios y abre la puerta a ideas distintas a la tuya y a otras formas de hacer las cosas.