Cocina ecuatoriana entra al top 50 mundial de Taste Atlas 2025

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La cocina de Ecuador fue reconocida por el portal gastronómico Taste Atlas como una de las mejores del mundo y se ubicó en el puesto 49 del ranking global 2025, una lista que destaca a las gastronomías más valoradas por viajeros y críticos.

En la lista del año anterior, Ecuador se ubicó en el puesto 76. Es decir, subió 27 puestos.

Más noticias

Ecuador destaca en el ranking mundial

El portal, conocido por sus evaluaciones basadas en experiencias culinarias de miles de usuarios, calificó a la gastronomía nacional con 4.17 puntos. Esta puntuación permitió que Ecuador ingrese por primera vez al top 50 mundial, un espacio dominado históricamente por potencias culinarias. En esta edición, el primer lugar fue para Italia, seguida de Grecia y Perú, país que reafirma su liderazgo en América Latina.

Según Taste Atlas, la cocina ecuatoriana destaca por su diversidad geográfica y por la combinación de influencias andinas, amazónicas y costeras. El listado subraya que los sabores tradicionales del país logran una alta valoración por su autenticidad y por el uso de ingredientes propios del territorio.

Los platos y productos mejor valorados

Dentro del ranking, Taste Atlas recomendó varios alimentos nacionales como infaltables para cualquier visitante. El choclo, con una calificación de 4.6, se posicionó como uno de los productos más emblemáticos. Le siguen el cacao nacional (4.5), una de las insignias agrícolas del país; el arroz con camarones (4.4), plato representativo de la Costa; la lúcuma (4.4), fruta andina de creciente reconocimiento internacional; y la naranjilla (4.4), utilizada para jugos y postres.

Proyección internacional

Expertos gastronómicos señalan que esta distinción puede impulsar la marca país y abrir mayores oportunidades para chefs, productores y emprendedores locales. Además, remarcan que el ranking ayuda a posicionar a Ecuador como un destino atractivo para el turismo gastronómico.

Te recomendamos