Paul Walker de RÁPIDOS Y FURIOSOS predijo algo que Vin Diesel siempre recordará; ¿qué le dijo?

La saga de Rápidos y Furiosos es una de las más aclamadas por los espectadores y amantes de los vehículos, la adrenalina, la acción y el suspenso.

Uno de los sucesos más impactantes que tuvieron que pasar los actores del filme y los miles de fanáticos que siguen a 'Fast and Furious' fue la muerte del actor Paul Walker, quien protagonizó a Brian O’Conner en varias películas de la franquicia.

El actor de 40 años perdió la vida el 30 de noviembre del 2013, luego de sufrir un aparatoso siniestro de tránsito cuando viajaba en su carro deportivo en California, Estados Unidos.

La pérdida de Paul Walker obligó al director de Rápidos y furiosos y a toda la producción a redoblar los esfuerzos para terminar la séptima entrega que se estaba rodando en el momento del trágico suceso.

Conversacion inolvidable

En repetidas ocasiones, el actor estadounidense dedicó palabras de cariño para su amigo, y le brindó varios homenajes en los diferentes estrenos de las películas de ‘Rápidos y furiosos’.

Sin embargo, en los últimos días se hizo viral una revelación que le hizo el propio Paul Walker a Vin Diesel en un aeropuerto de México, antes de que se estrenara la primera entrega de la saga en el 2001.

“Estábamos en el aeropuerto de México, la película aún no había salido y nos encontramos sentados en el suelo con Paúl y con nuestro equipaje al lado. Íbamos de regreso a casa y recuerdo que se me acercó y me dijo: 'Observa como la gente camina sobre nuestras piernas, casi pisando nuestras maletas y sin prestarnos atención'. Y le respondí: '¿Por qué?'", contó Diesel.

"Él me respondió 'porque cuando salga la película también se irá nuestro anonimato'”, añadió el actor de 55 años en una entrevista.

Según las propias palabras de Diesel, la frase de Walker siempre la lleva en la memoria debido a que luego del lanzamiento de Rápidos y furiosos su nombre saltó a la fama mundial y él se convirtió en uno de los actores más cotizados y taquilleros en el cine ciencia ficción y acción, tal como lo dijo su amigo y colega de grabaciones.

