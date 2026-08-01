Murió uno de los actores más recordados de Los Soprano en Nueva York

Vincent Pastore fue encontrado sin vida en su vivienda de City Island, en el Bronx, Nueva York. Sus allegados no pudieron comunicarse con él durante varios días. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento. Las autoridades señalaron que no existen indicios de un acto delictivo.

El personaje que marcó su carrera

En Los Soprano, Pastore dio vida a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, un integrante del grupo criminal liderado por Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini. Aunque era uno de los hombres más cercanos a Soprano y padrino de su hijo, terminó colaborando como informante del FBI.

La traición fue descubierta por Tony Soprano, quien asesinó al personaje junto con Silvio Dante y Paulie Gualtieri durante un viaje en barco. Bonpensiero murió en la segunda temporada, pero Pastore regresó como invitado en episodios posteriores.

Reconocimientos y premios

Su trabajo en la producción también recibió reconocimiento colectivo.

En el año 2000, el reparto obtuvo el premio del Sindicato de Actores de Cine a la mejor actuación de un elenco en una serie dramática. Un año después, recibió una nueva nominación.

Cuatro décadas frente a las cámaras

Antes de alcanzar notoriedad con Los Soprano, Pastore participó en películas como Uno de los nuestros, Despertares y Carlito’s Way. También realizó varias apariciones en La Ley y el Orden durante la década de 1990.

Su trayectoria, desarrollada a lo largo de cuatro décadas, incluyó más de 150 producciones para cine y televisión. Entre sus trabajos posteriores constan Corky Romano, Shark Tale, The Practice, Las Vegas, Everybody Hates Chris y el thriller policial The Birthday Cake.

La última aparición televisiva del actor fue como invitado en Yellowjackets, en 2025.

Despedida de Michael Imperioli

Michael Imperioli, quien interpretó a Christopher Moltisanti en Los Soprano, recordó a Vincent Pastore en Instagram. Compartió los trabajos y viajes que realizaron juntos por Estados Unidos, Italia y Australia.

El actor lo describió como una persona bondadosa y preocupada por su familia y amigos. “Siempre lo voy a extrañar”, escribió Imperioli.

Muere actor de Los Soprano; preguntas frecuentes

❓¿Quién fue Vincent Pastore y qué personaje interpretó en Los Soprano? Vincent Pastore fue un actor estadounidense con una trayectoria de cuatro décadas y más de 150 producciones de cine y televisión.

Su papel más reconocido fue Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, integrante del grupo criminal de Tony Soprano y colaborador secreto del FBI. ❓¿Dónde fue encontrado sin vida Vincent Pastore? El actor fue encontrado sin vida en su vivienda de City Island, en el Bronx, Nueva York, después de que sus allegados no lograran comunicarse con él durante varios días.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su muerte y las autoridades señalaron que no existen indicios de un acto delictivo. ❓¿Cómo terminó la historia de Big Pussy en Los Soprano? Tony Soprano descubrió que Bonpensiero colaboraba como informante del FBI.

El personaje fue asesinado por Tony, Silvio Dante y Paulie Gualtieri durante un viaje en barco en la segunda temporada, aunque Pastore regresó como invitado en episodios posteriores. ❓¿En qué otras producciones participó Vincent Pastore? Antes de Los Soprano, actuó en Uno de los nuestros, Despertares, Carlito’s Way y varios episodios de La Ley y el Orden.

También apareció en Corky Romano, Shark Tale, The Practice, Las Vegas, Everybody Hates Chris, The Birthday Cake y Yellowjackets. ❓¿Cómo despidió Michael Imperioli a Vincent Pastore? Michael Imperioli recordó los trabajos y viajes que compartieron por Estados Unidos, Italia y Australia.

El actor lo describió como una persona bondadosa y preocupada por su familia y sus amigos, y escribió que siempre lo extrañará.

Te recomendamos