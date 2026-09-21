Una mujer está en coma y un enfermero escucha a los muertos: así es ‘En coma’ de Netflix

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una explosión cambia por completo la vida de Anabel.

El accidente la deja en coma y la lleva hasta un hospital. Allí comienza una historia en la que sobrevivir será apenas una parte del problema.

Porque mientras Anabel permanece atrapada entre la vida y la muerte, alguien todavía intenta encontrarla.

El enfermero

Es entonces cuando aparece Rafael, un enfermero que tiene una particular capacidad: puede escuchar a los muertos.

Su habilidad se convierte en una pieza clave mientras intenta ayudar a Anabel a mantenerse con vida. Pero la situación se complica cuando descubre que quienes provocaron el accidente todavía la están buscando.

De acuerdo con SensaCine, Rafael tendrá que proteger a Anabel mientras intenta descubrir qué se esconde detrás del suceso que terminó llevándola al hospital.

Un misterio en minutos

Pero hay otro detalle que hace diferente a ‘En coma’.

La nueva serie en tendencia de Netflix presenta su historia de misterio, suspenso y elementos sobrenaturales en episodios de apenas 3 a 5 minutos de duración, según El Financiero.

El formato apuesta por una narración breve y directa, en la que cada episodio permite avanzar rápidamente en el misterio que rodea a Anabel.

Netflix clasifica la producción colombiana dentro de géneros como drama, misterio, telenovela y thriller, además de relacionarla con producciones médicas.

Una serie que se convirtió en tendencia

‘En coma’ cuenta con una temporada y 31 episodios.

La producción llegó al primer lugar del Top 10 de Netflix en 17 países, entre ellos Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela.

El elenco está integrado por Rami Herrera, Jerónimo Cantillo, Marcela Carvajal, Leonardo Acosta, Susana Torres y Giulia Mantovani.

Así, entre un hospital, una amenaza que todavía sigue activa y las voces del más allá, ‘En coma’ plantea una pregunta que sostiene su misterio: ¿qué ocurrió realmente antes de que Anabel terminara en coma?

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