Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’. ¿Qué pasará en la última temporada?

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La serie ‘Emily in Paris’ concluyó oficialmente el rodaje de su sexta y última temporada este 18 de septiembre de 2026.

La producción de Netflix, creada por Darren Star, marcará el cierre definitivo de la historia protagonizada por Lily Collins, tras siete años vinculada al proyecto.

Más allá del arco dramático, el vestuario ha sido un pilar fundamental de la ficción; si te interesa el impacto de la moda en la serie, revisa cómo adaptar los mejores vestuarios del programa a tu vestimenta diaria.

🎬 ¿Cuándo es el estreno de la temporada final?

La sexta entrega se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en la plataforma de streaming.

Según reportó InStyle, el rodaje de esta etapa abarcó locaciones en Grecia, Mónaco y París para definir el desenlace de los personajes principales.

📌 Despedida del elenco principal

La protagonista Lily Collins confirmó en sus redes sociales el fin de las grabaciones y expresó su agradecimiento al equipo técnico y creativo.

Tal como informó RC Noticias, la actriz calificó este cierre como un momento agridulce que transformó su vida profesional desde el debut del show en 2020.

Pero la producción no ha estado exenta de momentos dolorosos detrás de cámaras; mira los detalles sobre el sensible fallecimiento de uno de los actores del elenco que conmovió a la comunidad de fanáticos.

📱 El cierre definitivo de una saga

Por su parte, Mundiario detalló que el reparto de la entrega final contará nuevamente con actores como Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park y Lucas Bravo.

La trama resolverá los arcos pendientes entre Emily, Gabriel y Marcello.

La plataforma alista el lanzamiento global del cierre de la producción para las festividades de fin de año.

‘Emily in Paris’ temporada final; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se estrena la sexta temporada de ‘Emily in Paris’ en Netflix? La sexta temporada, que también será la última, se estrenará el 24 de diciembre de 2026 en Netflix. La historia llevará a Emily a nuevos escenarios, entre ellos Grecia, Mónaco y París, mientras enfrenta el cierre de sus conflictos personales y profesionales. ❓ ¿Quiénes regresan al reparto de ‘Emily in Paris’ temporada 6? Regresan Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Paul Forman. También está confirmado el regreso de Minnie Driver como la princesa Jane.

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