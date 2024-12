Los personajes principales de ‘El Juego del Calamar’, tras el enorme éxito de la serie surcoreana, han tenido trayectorias significativas desde el estreno de la primera temporada en 2021. A continuación, se presenta un resumen de lo que ha sido de cada uno de ellos, junto con sus actores.

Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae)

Foto: Instagram @from_jjlee.

Lee Jung-jae, quien interpreta a Seong Gi-Hun, regresa como protagonista en la segunda temporada, que se estrenó el 26 de diciembre de 2024. Su personaje, un hombre marcado por la culpa y el trauma tras ganar el mortal juego, ahora busca vengar a sus amigos y acabar con la organización detrás del juego. La crítica ha destacado su transformación y profundidad emocional en esta nueva entrega, según El Comercio de Perú.

Este es el tráiler de la nueva temporada de la serie:

Cho Sang-Woo (Park Hae-Soo)

Foto: Instagram @parkhaesoo_pics.

Park Hae-Soo, que interpreta a Cho Sang-Woo, ha continuado su carrera en la actuación y es conocido por su participación en el remake coreano de ‘La Casa de Papel’. Aunque su personaje murió al final de la primera temporada, Park sigue como una figura prominente en la industria del entretenimiento, a decir de Univisión.

Kang Sae-Byeok (Jung Ho-Yeon)

Foto: Instagram @hoooooyeony.

Jung Ho-Yeon, quien dio vida a Kang Sae-Byeok, se ha convertido en una modelo y actriz reconocida internacionalmente. Aunque su personaje no regresa en la segunda temporada debido a su muerte en la primera, Jung ha mantenido una carrera activa en la moda y el cine, siguiendo con la misma fuente.

Jang Deok-Soo (Sung-Tae Heo)

Foto: Instagram @heosungtae.

Sung-Tae Heo interpreta a Jang Deok-Soo, un gánster que también fue eliminado durante los juegos. Desde entonces, Heo ha seguido en medio de varios proyectos cinematográficos y televisivos en Corea del Sur. Uno de los últimos ha sido ‘Insider’, siguiendo con El Comercio de Perú.

Hwang Joon-Ho (Wi Ha-Joon)

Foto: Instagram @wi__wi__wi.

Wi Ha-Joon regresa como Hwang Joon-Ho, un oficial de policía que se infiltra en el juego. Su historia se expande en la segunda temporada, donde busca descubrir más sobre su hermano desaparecido y los secretos detrás del juego, a decir de la misma fuente.

Oh Il-Nam (Yeong-su Oh)

Foto: Instagram @ohyoung_so.

Yeong-su Oh interpretó a Oh Il-Nam, quien fue revelado como el creador del juego. Su personaje murió al final de la primera temporada. Desde entonces, Oh ha continuado participando en proyectos teatrales y cinematográficos.

En noviembre de 2022, el actor fue acusado de abuso sexual por un incidente ocurrido en 2017. Recibió una condena de ocho meses de prisión, suspendida por dos años, lo que significa que no irá a la cárcel si no comete otro delito durante ese período, según la BBC.

Ali Abdul (Anupam Tripathi)

Foto: Instagram @sangipaiya.

Anupam Tripathi, quien interpretó a Ali Abdul, también murió durante los juegos. Sin embargo, ha seguido desarrollando su carrera actoral y ha participado en nuevos proyectos desde el éxito de ‘El Juego del Calamar’. Completó su maestría en la Universidad Nacional de Artes de Corea en 2024, de acuerdo con Soompi.

