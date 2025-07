‘El juego del calamar’ no solo se convirtió en un fenómeno global de Netflix, sino que también dejó a su audiencia con hambre de más historias sobre supervivencia extrema, dilemas morales y dinámicas humanas llevadas al límite. Por eso, compartimos algunas opciones de series y películas similares para quienes buscan seguir explorando este tipo de narrativas intensas y adictivas.

Más noticias

Estas recomendaciones no solo comparten la esencia de ‘El juego del calamar’, sino que además profundizan en los dilemas éticos y las tensiones que surgen cuando las personas enfrentan sus propios límites por sobrevivir.

🎭 🔴 Si ‘El juego del calamar’ no fue suficiente…

Si te impactó la tensión y crudeza de ‘El juego del calamar’, ‘Darwin’s Game’ es un buen punto de partida. Como recoge AS, esta serie de anime presenta a un joven atrapado en un juego mortal a través de una ‘app’ móvil, cuestionando las decisiones humanas en situaciones extremas.

Otra recomendación destacada es ‘Los juegos del hambre’, disponible en Amazon Prime Video, Apple TV+ y Max. Diez Minutos recuerda cómo esta saga llevó a Katniss Everdeen a desafiar un régimen opresor en un torneo televisado a muerte.

🔥 ¿Sobrevivirías a esto?

Animal MX destaca ‘3%’, una serie brasileña de Netflix donde solo un pequeño porcentaje logra escapar de la miseria a través de pruebas crueles. Esta historia también profundiza en la lucha social y la ambición, igual que ‘El juego del calamar’.

No te pierdas de leer: ¿Niño o niña? Henry Cavill revela detalles inéditos sobre su primogénito

Por su parte, ‘Battle Royale’, recomendada por AS y Animal MX, es vista como la madre del género. Su brutal propuesta inspiró a muchas de las producciones que vinieron después. Disponible en MUBI, enfrenta a estudiantes en una isla donde solo uno puede sobrevivir.

🧟 El apocalipsis también juega su parte

El apocalipsis zombi tiene su espacio en este listado. ‘Estamos muertos’ (‘All of Us Are Dead’), también de Netflix, sigue a estudiantes atrapados en su escuela durante un brote. Diez Minutos la recomienda para quienes buscan la misma adrenalina que en ‘El juego del calamar’.

‘Alice in Borderland’ también se repite como sugerencia en las tres fuentes. Animal MX recuerda que su tercera temporada promete buenas emociones. Aquí, jóvenes atrapados en un Tokio alternativo deben superar juegos cada vez más mortales.

🤯 Más allá del juego físico

Si lo tuyo es lo psicológico, ‘Mr. Robot’, citada por AS, explora la lucha contra el poder a través del ‘hacking’ y los límites mentales de su protagonista. También destaca ‘Black Mirror’, recomendada tanto por AS como Diez Minutos, por su forma de retratar futuros distópicos que cuestionan la moral y la tecnología.

Te puede interesar: One-Punch Man regresa con su tercera temporada, ¿Saitama encontrará un rival digno?

Finalmente, Animal MX suma títulos como ‘Escape Room’, ‘Danganronpa’, ‘La Purga’ y ‘The 8 Show’, que siguen el mismo patrón de juegos mortales, reglas despiadadas y dilemas humanos. Todos estos títulos recuerdan que, como en ‘El juego del calamar’, sobrevivir no es cuestión de suerte.

Te recomendamos: